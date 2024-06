Julio Barroso tuvo una estadía de varios años en Colo Colo. Pero todo terminó una vez que el Cacique se salvó de descender a la Primera B del fútbol chileno. Con el pitazo final que consagró la victoria ante Universidad de Concepción gracias a aquel gol de Pablo Solari, el Almirante le puso punto final a su paso albo.

Con el correr de las horas, el presidente de Blanco y Negro informó que Barroso fue uno de los designados para no renovar su contrato con el club. Aníbal Mosa incluyó al “5” dentro del listado a pesar de que el entrenador, Gustavo Quinteros, había solicitado su permanencia.

“Wow, cuánto tiempo pasó”, exclamó Barroso antes de revivir esos momentos. “La conversación que tenía clara era que a Gustavo le habían pedido, no sé si decir limpieza, pero un poco quitar a los grandes del plantel”, expuso el exdefensor central del Cacique en una conversación con el programa De Fútbol se Habla Así de DSports Chile.

Agregó que “ese era uno de los objetivos que tenía y me lo comunicó. Aunque me dijo que quería que me quede. Yo en la primera etapa no jugaba, lo hacía Insaurralde. Me tocó jugar las últimas 12 fechas porque el Chaco se enfermó de Covid, no iba a ser titular en ese partido contra Unión Española”.

Julio Barroso y su reencuentro con Quinteros. (Andrés Piña/Photosport).

“Me imagino que eso cambió un poco el panorama que él podía decir ‘che este tipo dio la cara estas 12 fechas y ahora cómo hago para cambiar la opinión que tuve’. También abro la puerta a no creer todo con un ingenuo. No soy ingenuo”, se descargó el Almirante, quien dejó espacio a que Quinteros no le haya ido con la verdad de frente en el tema.

Julio Barroso revive su salida a Colo Colo y sus charlas con Quinteros: “Nunca me creo todo, de nadie”

Julio Barroso no quiso apostar que el DT que entonces dirigía a Colo Colo le decía la verdad. Aunque es una manera de enfrentar la vida que tiene que ver con él y no con la reacción que le provocaba Quinteros. “Hay un lindo versículo que dice el simple todo lo cree Y yo no me creo todo. Nunca y de nadie”, expresó el Almirante.

“Trato de escuchar diferentes opiniones y sacar conclusiones. La razón profunda de si peleó o no, la sabe simplemente él. Está claro que después hubo más factores que decidieron mi salida”, sentenció Julio Barroso, quien también reconoció sus ganas de emprender pronto su primer desafío como director técnico.

Julio Barroso en el estadio Fiscal de Talca festeja la permanencia de Colo Colo en la élite del fútbol nacional. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El ciclo de Julio Barroso por Colo Colo duró desde diciembre de 2013 hasta febrero de 2021. Ganó siete títulos y disputó 222 partidos. Anotó cinco goles y el equipo cosechó un rendimiento de 62,8 por ciento con el Almirante en acción. De todas formas, el indeleble “5” sonrió con el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 que celebró el cuadro de Jorge Almirón.

