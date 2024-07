Colo Colo sigue adelante en el mercado de fichajes, pues ya presentó oficialmente a su nuevo delantero. El argentino Javier Correa firmó un cuantioso contrato y se transformó en el goleador que Jorge Almirón espera tener en el equipo durante la segunda parte de la campaña.

Correa firmó un contrato de tres temporadas con el Cacique. En su presentación, el cordobés de 31 años estuvo acompañado del gerente deportivo, Daniel Morón. También del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Precisamente él fue quien entregó importantes pistas del plan de acción de los albos.

Esto en medio de la danza de nombres, uno de los tantos clichés futboleros, que surgió como posibilidad para sumarse al cuadro popular. Que Mauricio Isla. Que Felipe Loyola. O Matías Catalán. Pero la búsqueda ya no es sólo de laterales derechos.

Así lo aclaró Mosa. “Estamos conversando con distintos jugadores, un par más que aparecieron en el radar que nos pueden interesar. Está conversando Daniel (Morón) con el cuerpo técnico, lo veremos con el directorio en su momento y lo informaremos”, dijo el empresario de origen sirio. Muy en su estilo de conducción en este, su tercer ciclo como timonel de ByN.

Javier Correa usará el “27”. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Con mucho cuidado de generar expectativas. Aunque especificó en el nombre del uruguayo Alan Saldivia para explicar por qué no se miran sólo laterales o carrileros. “Creo que con la llegada de Javier más un lateral derecho o un central zurdo si Alan se va a la banda”, dijo sobre el tema. Almirón ya recurrió al “4” en aquel puesto.

Las palabras de Mosa evidencian que las conclusiones fueron positivas. “Con agregar una persona en la línea de atrás daríamos por cerrado el plantel”, blanqueó el puertomontino, quien también se refirió a esta suerte de retraso que provocan en las negociaciones las reuniones de directorio para resolver.

Colo Colo anuncia que con un defensor más se retira del mercado de fichajes

Con un central o un lateral derecho, Colo Colo dará por cerrada su participación en el mercado invernal de fichajes que dispone el Campeonato Nacional 2024. Para Aníbal Mosa no parece un problema que afecte demasiado. “Me gustaría un poco más de celeridad, pero no me molesta para nada porque la institucionalidad entrega esas herramientas”, dijo.

“Cuando un grupo de directores puede llamar a un directorio extraordinario. Lo ideal sería eso, que se definiera un presupuesto para saber lo que estamos dispuestos a gastar, pero hoy estamos en una parada diferente. Hay más opinión y vamos a continuar con este modelo”, anticipó el directivo.

Javier Correa y la camiseta de Colo Colo. (Photosport).

De todas maneras sabe que es necesario tener el plantel listo lo antes posible. “Pero avanzaremos en uno para estar listos a principio de año. Trataremos de avanzar con el directorio para dar por cerrado un equipo con el que estemos conformes para competir en el plano nacional e internacional”, afirmó el directivo.

“Esperamos conformar el equipo y si hay que llamar varias veces, lo haremos”, sentenció Aníbal Mosa, quien tiene expectativas altísimas con el fichaje de Javier Correa.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!