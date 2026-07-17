Vozinha se encuentra en Nueva York tras el gran Mundial que realizó con Cabo Verde, donde se codea con el jet set del fútbol internacional.

Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde, se ha convertido en uno de los nombres que suena con más fuerza para reforzar el arco de Colo Colo en esta temporada.

Por eso los hinchas del Cacique están atentos a cada movimiento del jugador, esperando que se concrete su llegada en un puesto que Fernando Ortiz quiere reforzar de manera urgente.

Mientras los rumores sobre su futuro deportivo crecen en Sudamérica, el guardameta se encuentra muy lejos de las canchas chilenas y absolutamente relajado.

Vozinha disfruta de su fama en el Mundial

Así se puede ver en sus redes sociales. Actualmente, está disfrutando de un viaje de descanso en la ciudad de Nueva York, desconectado de la presión del mercado de pases.

Vozinha es pretendido por Colo Colo

Pero Vozinha no está solo en la Gran Manzana. El arquero ha sido visto muy bien acompañado por el jet set del Mundial, rodeado de figuras que cualquier fanático del deporte rey reconocería de inmediato.

A través de sus redes sociales, el jugador se encargó de compartir estos momentos con sus seguidores. Subió una serie de fotografías donde se le ve sonriente y disfrutando de su fama ciudad estadounidense.

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En dichas imágenes, Vozinha aparece posando ni más ni menos que junto a dos leyendas absolutas del fútbol mundial: el goleador franco-argentino David Trezeguet y el histórico portero colombiano René Higuita. “El ídolo mundial”, lo describió el ex arquero de la selección cafetera.

Vozinha junto a Higuita y la hija del meta colombiano

Mientras tanto, en Macul, la dirigencia y los fanáticos de Colo Colo aguardan pacientes tras la oferta que le hicieron llegar al guardameta. Esperan que, tras estas vacaciones de lujo junto a celebridades del fútbol, Vozinha finalmente viaje a Santiago para convertirse en el nuevo dueño de la portería alba.