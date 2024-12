Colo Colo parece tener su primer refuerzo confirmado y todo indica que llegará desde México para satisfacer una de las necesidades detectadas por Jorge Almirón. Se trata de Nicolás Díaz, zurdo defensor central que pertenece a los Xolos de Tijuana.

Según Coke Hevia es prácticamente un hecho que el jugador surgido de las divisiones menores de Palestino llegará al Monumental. Además del cuadro árabe y los Xolos, el hermano de Paulo Díaz también defendió la camiseta del Mazatlán en la máxima categoría azteca.

En ese contexto, RedGol se puso en contacto con un jugador albo que formó parte del plantel campeón de América en 1991. Hizo una sincera autocrítica antes de su opinión sobre la llegada. “La verdad yo nunca lo he visto jugar a Nicolás Díaz”, le reconoció Gabriel Mendoza a nuestro querido Paulo Flores.

“Pero para Colo Colo, apostando ahora, tenías apuestas en los más jóvenes del club. No lo conozco cómo juega. Lo vi re poco en Palestino”, insistió el Coca. Eso sí, no quedó totalmente satisfecho con su arribo. Más que nada, cuestionó el trabajo del semillero que tiene el Eterno Campeón.

Nicolás Díaz en acción por el Xolos de Tijuana. (Francisco Vega/Getty Images).

Entre los juveniles del club figuró en 2024 Daniel Gutiérrez, quien ya no contará como jugador Sub 21 desde el año venidero. Díaz también puede jugar como lateral. Es decir, llegaría para derribar dos necesidades de un plumazo: por estos días, en el Cacique acercan las posturas para retener a Erick Wiemberg. Pero por ahora no hay acuerdo.

Coca Mendoza reprocha a Colo Colo por tener a Nicolás Díaz como refuerzo confirmado

Colo Colo tendrá a Nicolás Díaz como refuerzo confirmado, una noticia que no convence totalmente al Coca Mendoza. Él cree que el club necesita formar esos futbolistas en sus divisiones menores. “Si lo contrató, es una apuesta”, expuso el icónico carrilero derecho que tuvo aquel equipo ganador de la Copa Libertadores en 1991.

“Pero para apostar tienes los cadetes de Colo Colo. Para eso tienes la cantera”, reclamó Mendoza. De todas formas, no porque alguien no haya visto jugar al Nico Díaz significa que no tiene continuidad. Todo lo contrario: en el balompié azteca cuenta con mucho rodaje.

Nicolás Díaz en acción por la Roja. (Jairo Cassiani/Vizzor Image/Photosport).

De hecho, así fue que llegó a la selección chilena, donde ha disputado cinco partidos. Entre los dos equipos aztecas para los que jugó, el zurdo de 25 años ha disputado 128 encuentros. Un número que perfectamente podría aportar a la defensa que Almirón pretende para la exigente campaña del centenario de la institución.