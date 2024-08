Mauricio Isla ya es oficialmente nuevo jugador de Colo Colo y este jueves rompió el silencio tras su bullado fichaje en el Cacique. El Huaso fue formado en la Católica, donde estuvo de regreso hace un par de años, además de ser reconocido hincha de Universidad de Chile.

Sin embargo, en la rueda de prensa, Isla no dudó en calificar a Colo Colo como el equipo “más popular de Chile” y “el más grande y mejor equipo” del país. ¿Por qué aceptó jugar en el rival de su cuna, la Católica, y de su lado hincha como azul?

“Es fácil concretar el por qué quise venir, están peleando todas las etapas de los campeonatos y con la ilusión de lograr lo que tanto quieren, que es la Copa Libertadores, pero también el Campeonato Nacional y la Copa Chile”, dijo el Huaso.

¿Sus amigos y la familia colocolina influyeron en su decisión? También. “No solamente para llegar acá, mi vuelta a Chile también es por mi hija. Después de la Copa América quería estar en uno de los dos lados donde están ellas, una en Estados Unidos y otra acá. A la edad que tengo quiero disfrutar mis últimos años felices. Estoy contento, he tenido el agrado de jugar en buenos clubes y jugar los últimos años en el mejor equipo de Chile es muy importante. La mayoría de mi familia son colocolinos, así que da un plus de alegría, pero también de responsabilidad. Pero lo mejor es que están contentos”, manifestó.

Interés mutuo y acercamientos anteriores con Colo Colo

“Cuando hay interés de los dos lados, da mucho más gusto. Hice una parte yo y otra Colo Colo, entonces es interesante para terminar bien todo. Lo que más quería era salir de la mejor forma de Independiente porque me abrieron las puertas y entregué todo. Era interesante llegar a Colo Colo y lo hicimos de muy buena forma”, complementó el lateral derecho.

Asimismo, el mismo Isla reveló que antes tuvo pequeñas opciones de llegar a Colo Colo, incluso cuando aún estaba en las divisiones inferiores de la Católica y no había partido a Udinese.

Isla oficializado en Colo Colo.

“Tengo una anécdota cuando estuve en la Sub 20 tras el Sudamericano. Mi representante me comentó que el Bichi Borghi me quería en Colo Colo, yo trabajaba con una empresa y no estaba vendido a Udinese”, expuso.

Sentencia que “tuve chances de venir, cuando salí de Católica también tuve una conversación muy corta con uno de los que acompañan a Quinteros sobre venir, pero quedó en eso. Son gente que no conoces pero fueron pequeños acercamientos, nada más”.