Mauricio Isla puso fin a su larga espera y este jueves fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo. El Huaso regresa al fútbol chileno para pelear tanto a nivel local como internacional, aunque con un recuerdo no muy agradable en el Estadio Monumental.

Y es que la última vez que el lateral estuvo en Pedrero con un club, recibió una verdadera ola de insultos de parte de los hinchas. En un momento personal complejo y con un lío amoroso en medio, los fanáticos albos no dudaron en hacerle sentir la localía.

Ahora, como jugador del Cacique, tendrá que reencontrarse con aquel público. Aunque para el jugador no es un problema, pero sí aprovechó la ocasión para disparar contra algunos de los que pudieron estar gritándole de todo en aquella jornada.

Mauricio Isla no se hace problemas por los cantos en su contra pero pega un palo

Mauricio Isla sabe que volver a Chile significa reencontrarse con fantasmas del pasado, pero a los que les hace el quite con clase. El Huaso habló en conferencia de prensa sobre los insultos que recibió cuando jugó por la UC y los que puede recibir ahora con Colo Colo previo a un Superclásico ante la U.

Mauricio Isla aseguró que no le importan los gritos en su contra, pero aprovechó para criticar a algunos mal llamados hinchas. Foto: Photosport.

Pero más allá de complicarse, el lateral dejó en claro que es parte del fútbol. “A veces uno pide respeto por ser campeón de América, el bicampeonato, pero no da. Lo tomo de otra manera, no me importan lo que griten. Me tocó aquí también en el Monumental, en Coquimbo, en la U. Son momentos del hincha”, remarcó.

Mauricio Isla no se quedó ahí y aprovechó para pegarle a los mal llamados hinchas que hay en nuestras canchas. “Algunos van a disfrutar el fútbol, otros a romper estadios, otros a insultar. Cada uno lo vive como quiere, no soy nadie para analizar. Vivo mi vida. Mi lejanía del fútbol chileno no pasó por eso, fue porque sentía que no estaba aportando y sentía que debía dar un paso al costado”.

“Cuando juego trato de adaptarme y concentrarme en el campo de juego, lo demás afuera son cosas de ahora y lo viviré hasta que termine. No sé cómo me van a recibir o lo que van a gritar, pero cada uno hace lo que quiere. Lo importante es que estoy en una parte de mi vida importante, contento, con mi familia contenta porque llegué y trataré de aportar”, añadió.

Quedará esperar ahora para saber qué es lo que pasará con el lateral en su regreso a Chile. Lo que está claro es que en el Superclásico no será bien recibido y lo espera una caldera en el Estadio Nacional.

Mauricio Isla ya es oficialmente jugador de Colo Colo y ahora espera sumarse a las prácticas para preparar su debut. El Huaso vuelve al país para pelear cosas importantes con un equipo grande y con el que espera hacer historia.

¿Cuáles son los números de Mauricio Isla esta temporada?

Mauricio Isla ya es jugador de Colo Colo y se olvida de Independiente, donde logró disputar un total de 18 partidos oficiales esta temporada. En ellos marcó un gol, aportó con tres asistencias y llegó a los 1.536 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo puede debutar Mauricio Isla en Colo Colo?

Mauricio Isla comienza su aventura con Colo Colo y espera hacer su debut de inmediato. El Huaso intentará sumar sus primeros minutos ante Huachipato este sábado 3 de agosto desde las 15:00 horas.

