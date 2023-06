Arturo Vidal habló en su llegada a Chile para defender a la Roja en los dos duelos que quedan en esta fecha FIFA de junio, ante República Dominicana y Bolivia, y una vez habló de su posible y tan anhelado regreso a Colo Colo. Algo a lo que también se refirió Marcelo Barticciotto.

El histórico exjugador albo aprovechó su espacio en el programa Al Aire Libre en Cooperativa para referirse a las palabras del King con respecto a su futuro, y aprovecha para avisarle al Cacique que tendrán que meterle el pie a fondo al acelerador y empezar a levantar el teléfono desde ya.

“Sería extraordinaria la vuelta de Vidal, pero si Colo Colo lo quiere traer…”

Así, el ídolo albo apuntó que “sería importantísimo, extraordinario para el fútbol chileno que jugadores como Vidal vuelvan. Sabemos que es un súperdotado y no tendrá problemas con la edad que tiene”.

Eso sí, aprovecha para enviar un recado directo hacia el Estadio Monumental. “Con estas declaraciones, si Colo Colo lo quiere traer, ya lo tienen que estar llamando“, disparó el mítico “7 del pueblo”.

“Y si Colo Colo no levanta el teléfono, le llegarán cientos de ofertas de Arabia, de Qatar, porque tiene prestigio y nombre para que lo llamen de cualquier lado y le ofrecerán mucha plata, porque acá el tema no es la plata”, concluyó Barti.

Cabe destacar que Arturo Vidal especificó que “tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, y vamos a ver… me encantaría volver -a Chile-, pero queda mucho tiempo. Prefiero hablar en el momento, ahora quiero preocuparme de la selección, disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos”.