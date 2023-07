La eliminación de Colo Colo de la Copa Sudamericana fue bochornosa y destapó una crítica realidad del fútbol chileno. El Cacique cayó por 5-1 a manos de América MG en Belo Horizonte. Su rival marcha último en el Brasileirao Serie A, donde lleva apenas dos triunfos este año.

Marcelo Barticciotto analizó la derrota sufrida en el estadio Raimundo Sampaio y le bajó el perfil. El panelista de ESPN F90 Chile aseguró que no es momento de matar a los futbolistas, pero que hay que realizar sendas autocríticas si quieren volver a jugar como en 2022.

“Lo primero que quiero decir es que tampoco vamos a fusilar a los jugadores en Plaza Italia. Esto es un juego y todos hemos perdido por goleada en algún momento de nuestras carreras, todos hemos hecho algún partido desastroso”, comentó Barti.

Asimismo, el ex futbolista afirmó que “no por eso vas a dejar de analizar, evaluar y vas a sentir, no sé si vergüenza, pero muchísima desazón y tristeza. Insisto, acá hay un tema de que hay que ser súper autocrítico. Creo que las excusas ya no valen para nada, ni los mismos mensajes de siempre”.

La clave para retomar los ánimos

Marcelo Barticciotto fue claro y aseguró que la única forma para volver a reencantarse en el camarín es no pelear. “Lo primero que hay que hacer es que cada uno sea súper autocrítico e ir más allá de agarrarse con el técnico, o el técnico con los futbolistas”, comenzó.

“Me parece que tienen que ponerlos a todos dentro del camarín y decirse las cosas como se tienen que decir. Es la única manera en que se puede salir adelante. Ahora, creo que el campeonato no limpia esto”, agregó el también otrora DT de Colo Colo.

De todos modos, a su criterio, la continuidad del actual entrenador no está confirmada. Independiente de lo que decida Blanco y Negro sobre su futuro, Barti condicionó la renovación, porque “yo creo que Quinteros debe estar un poco cansado también”.

“Nosotros (los medios) también tenemos culpa porque no le exigimos a los equipos en el fútbol chileno. No se les exige. Y no estoy hablando de los grandes solamente. no puede ser que cuando uno sale sexto o séptimo terminamos hablando bien, que hicieron una buena campaña”. remató.