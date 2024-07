Colo Colo se metió en la final regional de la Copa Chile luego de ganarle de forma sufrida a Santa Cruz por 1-0 en el estadio Monumental, con gol de Carlos Palacios.

Tras el partido la Joya habló con TNT Sports y se descargó de las críticas que le hizo la periodista Verónica Bianchi, quien señaló que no sabe “qué le ve” Juan Román Riquelme al ex seleccionado chileno para querer llevárselo a Boca Juniors.

“No sé qué me ve, veo en internet que no sé qué me ve. Lo dejo ahí, quizás esa pregunta es para él”, dijo el formado en Unión Española.

De Tezanos se mete en la pelea de Palacios

La polémica tiene un nuevo capítulo, porque ahora habló del hecho el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien en Todos Somos Técnicos le mandó un recado a Palacios.

“Yo me imagino a lo que se refiere Palacios por críticas que ha recibido, que de repente esa crítica se convierte en un titular y él debe leer el titular en internet, pero también creo que el momento para mandar a callar las críticas no es un triunfo 1-0 sobre un equipo de Ascenso”, dijo el comentarista.

Palacios le marcó a Santa Cruz. Foto: Photosport

“Acá hay un jugador que creo que objetivamente está por debajo de lo que muchos esperamos de él. Ha sido un jugador que ha mostrado condiciones, que ha tenido buenos partidos, pero no ha sido regular y la crítica es futbolística”, remató.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Puerto Montt?

El amistoso de Colo Colo vs Puerto Montt se jugará este miércoles 17 de julio, a partir de las 20:00 horas en el estadio Chinquihue.

