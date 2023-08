El Superclásico 194 entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina, con dos realidades que a semanas del duelo se ven bastante distintas si se compara el presente de albos y azules.

Mientras que el Cacique viene de clasificar a las semifinales nacionales de la Copa Chile 2023 tras eliminar a la UC, los laicos llevan cinco partidos sin lograr la victoria y con Mauricio Pellegrino más cuestionando que nunca en el cargo de entrenador.

Pese a estas realidades diferentes, un golpe a la planificación alba podría equilibrar un poco el panorama entre ambos equipos, ya que la reciente suspensión de su partido ante Magallanes lo dejó con un hombre menos para el Superclásico con la U.

Se trata del defensor Ramiro González, quien por acumulación de tarjetas amarillas estaba suspendido de poder jugar ante la Academia este domingo en Rancagua. Sin embargo, las fuertes lluvias en la zona centro y centro sur del país obligaron a reprogramar la brega.

Así las cosas, el jugador albo tendrá que pagar esta fecha de suspensión nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.

Pese a que la dupla de centrales titular en el Cacique vienen siendo los uruguayos Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, la presencia de González en la banca de suplentes siempre aportaba para resguardar algún resultado por parte de Gustavo Quinteros.

Con Ramiro González ya son dos las bajas que tendrá Colo Colo para enfrentar a la U. El otro es Óscar Opazo, quien por un desgarro tiene muy pocas chances de llegar al Superclásico.

¿Cuándo se juega el Superclásico 194 entre Colo Colo y la U?

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras sábado el 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Cuántos partidos del Campeonato Nacional 2023 se suspendieron por las lluvias?

De momento son tres los partidos suspendidos por las fuertes lluvias en la zona centro y centro sur del país: Huachipato vs Palestino, Curicó Unido vs O’Higgins y Magallanes vs Colo Colo.