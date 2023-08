Histórico azul teme al duelo con Colo Colo: "La U no tiene jugadores clasiqueros"

Poco a poco se comienza a acercar la fecha del Superclásico del Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo, en un duelo programado para el 2 de septiembre en el estadio Santa Laura.

Fue en la temporada 2013 que los azules vencieron como local a los albos por última vez, donde un histórico del club, Víctor Hugo Castañeda, pone sobra la mesa un debate antes del choque.

Clasiqueros

Si bien Universidad de Chile debe enfrentar en primera instancia a Unión La Calera por el torneo, los hinchas ya están sintiendo el Superclásico ante Colo Colo.

Castañeda, en ese sentido, asegura que de inmediato ambos planteles tienen una diferencia, que puede ser fundamental para el desarrollo del encuentro.

“El tema es que Colo Colo tiene jugadores de más de peso para clásicos y la U no ha tenido jugadores clasiqueros en los últimos años”, comentó en conversación con Bolavip.

En ese sentido, el ex jugador y ex entrenador de Universidad de Chile cree que el duelo es de suma importancia, por el momento que pasa el club en el torneo.

“Es vital, el clásico es un partido aparte y como yo digo, es un partido donde se cumplen los sueños. No importa la tabla y el de ahora es importante porque la U tiene aspiraciones y si no le ganan a La Calera, no se pierden las opciones de ir a un torneo internacional, pero se pone complicado”, finalizó.

¿Cuándo se juega el Superclásico del fútbol chileno?

El Superclásico del Campeonato Nacional fue programado para el 2 de septiembre, a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura, donde se jugará sin público visitante.

¿Hace cuánto Universidad de Chile no gana un Superclásico como local?

Fue en la temporada 2013 cuando Universidad de Chile ganó el último Superclásico como local, cuando el equipo de Darío Franco se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional.