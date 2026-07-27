El recordado "10" de los Albos dijo adiós al fútbol con un emotivo duelo de leyendas, hasta con un campeón del mundo incluido.

Macnelly Torres tuvo una destacada carrera y para decir adiós al fútbol, tuvo una muy linda despedida de este deporte. En ella, lo acompañaron dos ex jugadores de Colo Colo.

Grandes figuras de Colombia y Sudamérica en general llegaron hasta Medellín para acompañar a Torres en su última función. Quien supo ser un destacado volante creativo colgó los botines con una bonita fiesta en el Estadio Atanasio Girardot.

Los invitados de Macnelly Torres

Si bien Macnelly Torres había dejado de jugar en 2020 con la camiseta de Alianza Petrolera, fue ahora la oportunidad de realizar su partido de despedida. Lo hizo con un duelo amistoso entre figuras de Atlético Nacional vs figuras de la selección colombiana. Para estos últimos, hubo un “parche” chileno.

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Torres debutó en Junior de Barranquilla y también defendió las camisetas de Cucuta, San Luis, Al Shabab, Deportivo Cali y Libertad, entre otros. Claro que los mayores éxitos los vivió con Atlético Nacional, donde ganó la Copa Libertadores de 2016.

Macnelly Torres dijo adiós. Imagen: Instagram

En Chile Torres también dejó huella: jugó en Colo Colo entre 2008 y 2010, siendo el refuerzo más caro de su historia gracias a los 2.2 millones de dólares que pagaron en Macul por su carta. Ganó dos títulos en Pedrero: Clausura 2008 y Clausura 2009.

Debido a su paso por el Estadio Monumental, uno de sus ex compañeros en los Albos dijo presente en su despedida: Gonzalo Jara estuvo en el Atanasio Girardot jugando para la selección colombiana. Además, también estuvo Giovanni Hernández. Si bien este también jugó en Colo Colo, con Torres no compartió ahí, pero sí jugando por los Cafetaleros.

Gonzalo Jara entre los invitados del partido de despedida de Macnelly Torres. Imagen: Instagram

Entre los invitados destacados estuvo Carlos “Pibe” Valderrama, Juan Fernando Quintero, Mario Alberto Yepes e incluso Franco Armani, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y con quien ganó la recordada Copa Libertadores de 2016 ante Independiente del Valle.