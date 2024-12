El Duelo de Leyendas que se jugará este sábado en el Monumental congregará un montó de estrellas de Colo Colo. Entre ellas una que marcó un gran paso por el club: Lucas Barrios.

Fue tan extraordinario lo que hizo el delantero, que saltó al Borussia Dortmund. Algo prácticamente impensado en la actualidad, pues cuesta encontrar jugadores que vayan de Chile a un grande de Europa.

En el elenco alemán el nacionalizado paraguayo fue figura, al ser campeón. Por eso sueña con jugar un partido de despedida en el que puedan enfrentarse Colo Colo y el Dortmund.

Así lo confesó en Radio ADN, al señalar que “estoy viendo si el día de mañana hago mi despedida acá en el club con el Dortmund, así que muy contento”.

Barrios junto a Jurgen Klopp en el Borussia Dortmund

La idea de Barrios para juntar a Colo Colo y el Dortmund

Lucas Barrios señaló sobre esta idea que algo adelantó. “Vamos a ver más qué pasa, lo hablé en su momento. Lo que pasa que volví a jugar pero probablemente mi futuro sea de entrenador y voy a hacer mi despedida acá”, manifestó.

“Todavía no me despedí, va a ser un anuncio en algún momento, pero sí eso de Colo Colo vs Borussia Dortmund se habló en su momento, y en caso que sea, ojalá que sea acá”, contó para jugarlo en Chile.

Lucas Barrios fue dirigido por Jürgen Klopp en el Dortmund, elenco en el que hay un gran recuerdo del jugador. En sus dos primeros años se cansó de hacer goles, al anotar 19 en la primera temporada y 16 en la segunda en Bundesliga.

En el tercer año llevaba 6 anotaciones en el cuadro teutón, cuando aceptó una oferta millonaria y partió al fútbol de China.