No solo de despedidas sabe Colo Colo con el término de esta temporada 2024. El Cacique también está trabajando en algunas renovaciones claves de su plantel, esto pensando en afrontar de la mejor manera el 2025, el año de su centenario.

De cara al objetivo de mantener una cierta base para lo que viene, Aníbal Mosa confirmó que está buscando convencer a dos jugadores de quedarse en el plantel.

Las dos obsesiones de Mosa para el Colo Colo 2025

El presidente de Blanco y Negro aseguró en charla con De Fútbol Se Habla Así de D Sports que ha tenido conversaciones con Carlos Palacios y Brayan Cortés para que estiren por un tiempo más su estadía en el Monumental.

Con respecto a la Joya, Mosa declaró que “está con muchas ganas de emigrar y buscar nuevos horizontes y desafíos. Nosotros lo respetamos, pero no queremos y no nos gusta la idea de despotenciar al equipo. No queremos que se nos vaya uno de nuestros mejores jugadores y que de seguro tiene mayor proyección”.

“Tienen que darse ciertas algunas cosas para se produzca la salida de Palacios y una de ellas es que Boca Juniors haga uso de la opción de compra, ponga la plata sobre la mesa y luego llegue a acuerdo con el jugador”, agregó.

En Argentina aseguran que Carlos Palacios será uno de los primeros refuerzos de Boca para el 2025. ¿Será su adiós definitivo de Colo Colo? | Foto: Photosport.

En ese sentido, el presidente de Colo Colo aseguró que “nosotros estamos hablando con el entorno de Carlos, queremos ver si existe la posibilidad de que se quede un año más con nosotros. Si es que no existe esa opción, dadas las ganas de Carlos de tomar otros desafíos, se va a tener que dar en el contexto de que tendrán que pagar la cláusula de salida por el jugador”.

“Queremos cerrar el plantel 2025 este año”

Sobre el futuro de Brayan Cortés, el puertomontino sostuvo que “hemos estado conversando todo el año con él y con su entorno. No queremos que se vaya, por ningún motivo, pero también entendemos la situación profesional y personal de él. Es un poco parecido al caso de Carlos, dónde ellos creen que de cierta manera que están preparados para dar un paso más importante y no me cabe ninguna duda que es así”.

“No hemos cerrado el tema con Bryan, seguimos hablando con él. Ayer estuvimos conversando con su entorno y nos vamos a dar un plazo no muy largo ya que no podemos alargar la situación tampoco ya que nosotros queremos conformar el equipó para el 2025 ojalá este año, lo más rápido posible y de la mejor manera”, concluyó.