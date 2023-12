Pese a toda la polémica que generó, por el valor histórico que posee, lo que le valió críticas de quienes fueron sus compañeros en Colo Colo, el ex delantero Leonel Herrera logró subastar su histórica camiseta con la que anotó un gol y ganó la Final de Copa Libertadores 1991.

Según dio a conocer Dreams Auctions, la empresa encargada de realizar la venta de esta pieza de colección, se convirtió oficialmente en la “prenda más cara de una subasta en Chile y una de las tres en Sudamérica”.

La información que entrega La Tercera indica que el precio de salida de la camiseta de Herrera de Colo Colo ’91 era de US$30 mil dólares, y terminó siendo vendida por poco más de US$35 mil, es decir, más de 30 millones de pesos chilenos, y quedó en manos de “un coleccionista”.

¿Por qué Herrera vendió la histórica camiseta de Colo Colo?

El propio ex delantero dejó en claro al matutino que no arrastra problemas económicos que le provocaron tomar esta decisión, es más, destacó que “se la pasé a Colo Colo con todo el cariño del mundo, para que la gente pudiera apreciarla. Nunca recibí ningún tipo de retribución“.

“Me dijeron que tenían ganas de que siguiera ahí, pero no hubo ofrecimiento alguno. A mi me interesa que la camiseta quede visible, en algún lugar donde la gente pueda verla. Me contactaron del Legends. Acá en Chile, del Museo de la Moda”, agregó Leonel Herrera hijo.

¿Por qué esta pieza tenía valor histórico?

El 5 de junio de 1991, ante más de 66 mil espectadores en el Estadio Monumental, se disputó el partido de vuelta de la Final de Copa Libertadores, y con la ventaja de 2-0 ante Olimpia, Herrera ingresó a la cancha, con la casaca ’21’, en el minuto 40 del primer tiempo, en lugar del lesionado Gabriel Mendoza.

El atacante vio acción en aquel encuentro durante 50 minutos y fue el responsable de desatar los festejos en el país, cuando a los 85′ anotó el tercer y definitivo gol, para el primer trofeo continental que ganó un equipo chileno.

