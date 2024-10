El ex jugador de Colo Colo, Leonel Herrera, se cuadra con la postura que apunta a supuestas presiones de la U al Tribunal de Disciplina para un leve castigo a Leandro Fernández.

Una nueva polémica quiere dejarse caer en Universidad de Chile luego que Leandro Fernández recibiera una fecha de castigo por su expulsión contra Deportes Iquique, esto en la fecha recién pasada del Campeonato Nacional 2024.

Mientras en la U alegaban que el delantero azul sufre un resbalón y eso explica la fuerte entrada al rival, fuera del CDA muchos consideraron la acción como una falta grave, entre ellos el archirrival, Colo Colo.

Incluso, el ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP aseguró que el castigo es muy menor a lo establecido por el reglamanto y lanzó duros dardos.

“Para mí es una escandalosa resolución. (…) Perdieron toda vergüenza”, manifestó Ángel Botto en LUN dando espacio a supuestas presiones desde la U al tribunal.

No fue casual, poco castigo

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Leonel Herrera (padre) manifestó que “es lamentable lo que ocurre, porque la falta fue realmente grave. No fue un encontrón casual. Fernández va con la pierna arriba al muslo”.

Agrega que “era realmente para que el rival terminara con una lesión grave, y que lo castiguen sólo con una fecha es demasiado poco para la gravedad de la jugada”.

Leonel Herrera encuentra extraño el poco castigo a Lea Fernández en la U.

Consultado por posible muñequeo de la U en la sede de la ANFP, Herrera sentencia que “a mí también me da la impresión que sí. Además no hay algo formal, pero se dice que los dueños de Huachipato son los mismos de la U, entonces si fuese así la cosa, se están manejando las situaciones de otra manera, y no en la cancha de fútbol”.

De cualquier forma, Fernández se perderá el partido de este sábado contra La Calera por la fecha 27 del Campeonato Nacional, pero podrá jugar sin problemas en el duelo siguiente contra Universidad Católica.