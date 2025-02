Una amistad de varios años fue la que se rompió entre Leonardo Véliz y Carlos Caszely. Pese a sus temporadas defendiendo a Colo Colo y la selección chilena, lo cierto es ambas leyendas del fútbol chileno cortaron una relación que no ha podido sanarse.

El propio Pollo Véliz se lamenta de esto, al detallar en charla con Las Últimas Noticias que él ha querido dar el primer paso para arreglar todo, pero que ha sido el Rey del Metro Cuadrado quien no ha dado su brazo a torcer.

“Con mis ex compañeros de Unión Española me llevo bien con todos y con los de Colo Colo con todos, menos con uno… Usted sabe”, aseguró Véliz.

“Traté de volver a ser amigo de Carlos, pero él no quiso”

En ese sentido, Leonardo Véliz fue claro en decir que “nunca nos arreglamos, pese a que yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso”.

“En 2018, murió Alejandro Silva, nuestro compañero de Colo Colo 1973, y los de ese plantel nos organizamos para ir a su funeral en Molina. Nos juntamos en un servicentro de Vicuña Mackenna y cuando Carlos llega en su auto, me mira y entra a tomarse un café”, relató Véliz.

En ese sentido, el Pollo detalló que “yo lo seguí, fui al Redbanc y cuando terminé, me acerqué y le dije que ya era hora de ponernos en la buena, que ya habían pasado muchos años de los problemas por plata que tuvimos“.

Carlos Caszely y Leonardo Véliz dejaron una amistad de varios años en el pasado. | Foto: El Mercurio.

“Él me miró y me dijo que antes de arreglarnos, yo debía escribir de él en una de mis columnas en ‘La Tercera’. Hasta ahí no más llegó la conversación. Nunca más hemos hablado. Lamenté mucho el fallecimiento de su señora, María de los Ángeles, pero no pude decírselo”, agregó.

Para cerrar, Véliz declaró que “la verdad es que creía que aún nos quedaba tiempo para hacer cosas juntos, pero ya parece que no podrá ser”.

Los años en que Leonardo Véliz y Carlos Caszely compartieron en el fútbol

Véliz y Caszely fueron compañeros en Colo Colo entre 1971-1973 y 1979-1981. Ambos fueron subcampeones en la Copa Libertadores de 1973, instancia donde cayeron en la final ante Independiente de Avellaneda.

Además, compartieron plantel en la selección chilena que participó en el Mundial de Alemania 1974.