Al tacho de la basura. Ahí se fue el cariño que le tenían los hinchas de Colo Colo a Maximiliano Falcón, quien se fue por la puerta chica del estadio Monumental.

El defensor uruguayo decidió ausentarse de la pretemporada del Cacique para meter presión a los dirigentes de Blanco y Negro, para así ser traspasado a Inter Miami de la MLS, situación que finalmente se produjo.

El Peluca era muy querido por los fanáticos albos, sin embargo su forma de actuar para salir del club fue criticada de forma transversal.

Carlos Caszely revienta a Maxi Falcón

Alguien que tiene autoridad para hablar de Colo Colo es Carlos Caszely, máximo ídolo del club, quien simplemente reventó a Maxi Falcón por la forma en la que se fue del club.

“Horrible, él tenía que haber ido al primer entrenamiento y haber alegado desde su lugar, pero él no puede no ir… ¿Qué se cree?”, dijo el Gerente en el podcast Trisabor.

“Es una falta de respeto para sus compañeros, para el club, para los hinchas, es una falta de respeto para todos”, agregó el Chino.

Por último, Carlos Caszely comparó el nivel de Maxi Falcón con el de otros defensores de talla mundial.

“Además, que no es ni Figueroa, ni Quintano, ni Beckenbauer ni nada, no me jodan. Es lo que nos pasa acá en nuestro país, somos demasiados respetuosos con los extranjeros y no nos queremos nada”, cerró.

