La historia de Leonardo Gil en Colo Colo está cerca de llegar a su final. El volante termina contrato con los albos y todo apunta a que no renovará su vínculo, concluyendo así su historia de cuatro temporadas en el club.

Ante los rumores de su inminente salida, el Colorado salió este jueves a aclarar en charla con ADN Radio que “Colo Colo ha sido mi casa. Este año jugué partidos muy buenos y otros no tanto. En el resumen, soy uno de los jugadores que más minutos jugó, así que estoy feliz. Tengo un cariño especial por la gente, me siento querido. Si no continúo, le deseo lo mejor al equipo y a la institución. Representé al club más grande de Chile y eso no tiene precio”.

“No sé cuándo vamos a conversar. Ahora lo que más quiero es estar con mi familia, irme de vacaciones, descansar un poco. A estas alturas del año, el cuerpo empieza a sentir el cansancio cuando juegas muchos partidos”, agregó.

En ese sentido y apuntando a lo que será el 2025, el año del centenario de Colo Colo, Gil aseguró que “sería un sueño. El centenario es algo muy especial para el hincha. Es algo que pasa cada 100 años, un hecho histórico, único”.

“Lo más importante para mí, respecto a los objetivos de este año, fue que Colo Colo clasificó a la Copa Libertadores 2025. El club siempre tiene que estar en ese torneo, porque se vive algo distinto”, concluyó.

Leonardo Gil ha jugado 157 encuentros en Colo Colo con 22 goles y 27 asistencias. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Gil le mandó un claro mensaje a la U y su decisión de ir al TAS a pelearle el título al Cacique, afirmando que “es increíble. A mí me daría vergüenza ser representando de esa manera. Los partidos se ganan en la cancha”.

Los números de Leonardo Gil en Colo Colo

En esta temporada 2024 Gil disputó un total de 45 partidos en el Cacique, siendo 25 por el torneo local, seis por la Copa Chile, 13 por la Copa Libertadores y uno por la Supercopa. En ellos anotó tres goles y entregó cinco asistencias en 3.130 minutos de acción.

Sumando sus cuatro temporadas en el club, el Colo disputó 157 encuentros, con 22 goles y 27 asistencias, ganando en el proceso dos torneos locales, dos Copa Chile y dos Supercopa.