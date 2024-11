A falta de tres días para que Colo Colo vaya en busca del título en el Campeonato Nacional, salió a la luz la información de que el volante Leonardo Gil no entra en la consideración de Jorge Almirón y es el primer cortado del plantel con miras al 2025.

“Con él no hay conversaciones para renovar su contrato. Creo que no va a seguir“, informó el reportero albo de Radio ADN, Cristián Ávila Soto, sobre el futuro del mediocampista, el cual las versiones periodísticas lo ponen en otro grande del fútbol chileno.

Horas después de darse a conocer esta información, fue el propio Leonardo Gil quien sacó la voz en un punto de prensa para la marca deportiva que le auspicia, donde respondió a las versiones que lo dan fuera de Colo Colo para el próximo año.

La reacción de Gil ante rumores que lo sacan de Colo Colo

Cuando se abordó al Colo por esta noticia, el jugador aseguró que “no me enteré de nada, la verdad es que no veo nada porque no tengo redes sociales, sólo mi cuenta en Instagram que tengo a todos bloqueados y solamente me enfoco en mis amigos, en el plantel y en mi familia“.

En esa línea, Gil sostiene que “en años anteriores tuvimos algunos inconvenientes y lo superamos estando juntos. Hemos conseguido logros importantes y ésta no será la excepción. Estamos convencidos de que el domingo haremos un gran partido para ser campeones”.

Los números del volante en el Cacique

Desde su llegada para la temporada 2021 hasta la actualidad, Leonardo Gil acumula a nivel local e internacional un total de 157 compromisos donde convirtió 22 goles y realizó 27 asistencias. Ganó dos Copa Chile, una Supercopa y el Torneo 2022 con Colo Colo.