No solo triunfó coronándose campeón del Campeonato Nacional con Colo Colo, si no que Jorge Almirón también destaca por sus acciones fuera del fútbol. Y una de ellas tiene que ver con su pasión por los libros, en especial por Isabel Allende.

El DT albo dialogó con el programa La Arenga del Abuelo y a la hora de hablar de su pasión fuera del deporte, reveló cuál fue su compañía durante su estancia en Santiago Wanderers.

Es que Almirón fue jugador caturro y entre 1994 y 1995 vivió en la región de Valparaíso. Y ahí, la literatura y los libros de Allende fueron su motivación según él mismo revela.

La pasión de Jorge Almirón por Isabel Allende

La prestigiosa escritora chilena tiene hoy 82 años y está radicada en EE.UU. Y desde Chile, Jorge Almirón la elogió y recordó su destacado libro que la catapultó entre las grandes de la literatura mundial.

Isabel Allende / Instagram.

“Me gustaba mucho cuando estuve aquí en Viña, leía libros de Isabel Allende, ‘La Casa de los Espíritus me gustó'”, partió diciendo el entrenador del Cacique, admirado por el prestigioso libro de Isabel Allende.

En relación a la reconocida escritoria y figura chilena, Almirón reconoció que “tenía intención de conocerla, leí muchos libros, es una época donde leía bastante, me gustó, me atrapaba. ‘La Casa de los Espíritus’ habla de la historia de Chile y me gustó”, cerró el DT.

Finalmente, el estratega campeón con los albos reconoció que fuera del fútbol “soy muy aburrido, antes leía mucho, antes bailaba. Dejé de fumar, soy muy tranquilo”.