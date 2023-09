Colo Colo aguarda el partido de ida contra Cobreloa por la ida de las semifinales de la fase nacional de la Copa Chile 2023. El Cacique viene de golear por 6-0 al puntero Cobresal y se ilusiona con dar el batacazo por el título. Pero antes están los loínos.

Damián Pizarro reapareció en las redes frente a Los Mineros y Leandro Benegas tuvo elogios para el joven delantero, quien se adueñó del puesto en medio del bajo rendimiento de todos los atacantes albos. Y venía con críticas por entramparse en una laguna.

“Todos sabemos lo que puede llegar a ser Damián, pero tiene que ir de apoco. Esta recién comenzando, dando sus primeros pasos. Es un buen niño y no esperemos que hoy como chilenos nos dé una Copa América o un Mundial. Hay que ir de apoco, que vaya madurando y que se sienta feliz. Que disfrute. Le gusta jugar al Fútbol. De apoco, tiene muchísimo potencial, ya hemos visto la clase de jugador que es lo que puede llegar a ser como goleador”, dijo Benegas.

Benegas agregó: “que juegue, obviamente con más responsabilidad porque ya no es canterano, es un jugador profesional. Lo más importante es darle nuestro apoyo y confianza para demostrar. Será un gran jugador”.

Respecto a su nivel y la competencia por el puesto titular, el ex Universidad de Chile sostuvo que “en los equipos grandes siempre hay competencia por el puesto. Lo vivo bien y muy tranquilo. Cuando tomas la decisión de llegar a un equipo grande sabes que siempre tendrás que buscar el mejor nivel para aportar al grupo. Me enfoco en que cada vez que me necesita el técnico, tratar de poder cumplir y estar a la altura para dar una mano. El fin de semana le tocó jugar a Damián y lo hizo muy bien, marcó dos goles. Se lo merece porque trabaja muy bien. Para eso estamos acá”.

Benegas sentencia que “sobre la autocrítica, siempre soy de guardármela. Cuando las cosas me salen no soy el mejor del mundo y si no salen tampoco soy el peor. La gente opina de uno, pero yo mantengo un equilibrio que me ha mantenido en muy buenos clubes”.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo enfrentará a Cobreloa este miércoles 27 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto. La vuelta se jugará el próximo miércoles 4 de octubre a las 19:00 horas en el Monumental.

¿Cuántos goles ha marcado Leandro Benegas en Colo Colo?

A espera del partido de Colo Colo ante Cobreloa, Benegas ha marcado cinco goles con el Cacique: Le anotó a Everton, Coquimbo Unido, Huachipato en ambos partidos y a Universidad de Chile todos por el Campeonato Nacional.