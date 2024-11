La definición del Campeonato Nacional está que arde con la disputa entre Colo Colo y Universidad de Chile, equipos que pelean el título en la cancha y también en el Tribunal de Disciplina. Y hasta los históricos de los equipos viven la tensión.

Es así como en ESPN ocurrió una curiosa situación. El canal destacó el dato de que Colo Colo lidera las estadísticas de penales cobrados a favor (con ocho tiros en esta temporada) y se levantó la duda: ¿Hay “ayuda”? Patricio Yáñez dejó la grande cuando dijo que, en su tiempo, sí la había.

“Cuando estaba en Colo Colo había ayudas, evidentemente“, dijo Yáñez en la señal televisiva. Cuando le pidieron profundizar sobre este tema, el exfutbolista dijo que “ante el ambiente y la sensación que vive un árbitro, la presión te lleva a tomar decisiones que a veces no son las correctas”.

Su declaración molestó, y mucho, a Marcelo Barticciotto. “Ya salió. Devuelve la estrella que ganaste entonces. Yo nunca he sentido que me ayudaron, discúlpame“, declaró, y disparó: “Hablas huevadas“. Pero Yáñez no cedió: “siempre había una mirada distinta. Estoy hablando de mi época, no ahora”.

Colo Colo lidera el ranking de penales: el domingo pasado, le cobraron uno contra Iquique | Photosport

Marcelo Barticciotto, compañero de Yáñez en el Cacique, luego lo cuestionó. “¿Por qué no lo dijiste cuando jugabas en Colo Colo? ¿Por qué no le dijiste al árbitro que te echara? Si te sentías beneficiado, debías haberlo dicho“, increpó.

Por último, mencionó que “no estoy de acuerdo. Nunca sentí que me beneficiaran. Nunca sentí que me dieron un penal afuera del área, que no me echaran cuando lo merecía. Cuando tenían que echarme, me echaron”.