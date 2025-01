Destapan la molestia de Maximiliano Falcón con Colo Colo por el resto de renovaciones

Como si la situación de Brayan Cortés no fuera suficiente, Colo Colo se enfrenta a un nuevo dolor de cabeza en su pretemporada. Maximiliano Falcón está en rebeldía con el club, supuestamente por una opción para partir al extranjero.

Pero si bien se han conocido detalles de la oferta que maneja el defensor para seguir con su carrera fuera del país, este martes salió a la luz un dato clave. El Peluca está molesto por una situación particular y tiene que ver con el resto de las renovaciones que ha visto en el plantel en las últimas semanas.

Salen a la luz detalles de la molestia de Maximiliano Falcón con Colo Colo

Este martes el periodista Cristián Ávila Soto reveló en Los Tenores de Radio ADN nuevos antecedentes sobre lo que pasa entre Maximiliano Falcón y Colo Colo. El reportero albo contó no sólo parte de la negociación que ha generado problemas, sino que también su molestia al sentirse lejos de ser una prioridad en comparación a otras renovaciones.

“Venían conversando una extensión de contrato, pero nunca se firmó. Le quedan 12 meses de vínculo con la camiseta de Colo Colo”, comenzó señalando. “Aquí lo que pasa es que hay otro jugador del plantel al que le arreglaron su contrato y Falcón no. Dice ‘Le arreglaron a este, a otro, extienden vínculo, les suben el sueldo. Bueno, ¿y yo?’“.

Maximiliano Falcón está molesto con Colo Colo por no priorizar su renovación. Foto: Photosport.

De hecho, el periodista remarcó que Colo Colo no aceptó el ofrecimiento que llegó por Maximiliano Falcón y se extrañó de que Aníbal Mosa no lo dijera. “La oferta que ayer se habló en el directorio fue rechazada, no aceptaron la propuesta que llevó el representante de Falcón (…) No sé por qué esconde la pelota”.

En esa misma línea, insistió en que la renovación es el gran problema. “No sé si le prometió, pero se habló de que le extendían el contrato, quizás comprar otro porcentaje del pase y le arreglamos el sueldo”.

“Quizás la dirigencia le dijo que se iba a arreglar, pero no. Como pasó con Cortés, que el directorio aprobó subirle la cláusula de salida y no se firmó, lo que es gravísimo para las reglas de la Sociedad Anónima”, complementó.

Tras ello, Cristián Ávila insistió en el punto de los jugadores a los que se le renovó por sobre Maximiliano Falcón. “Se le extendió contrato a Vidal, Pizarro, Pavez. Por ejemplo, Pavez se le extendió el contrato teniendo uno vigente, arreglaron”.

“Él siente que Colo Colo no lo quiere por el tema económico. Es querido, estuvo en las malas, ha salvado jugadas como con Antofagasta o el gol en Colombia. Siente que no es querido económicamente, porque el resto de jugadores arregla y él no“, agregó.

Finalmente, explicó que el club espera al Peluca en su viaje a Uruguay en los próximos días para la Serie Río de La Plata. “En la segunda parte no se reincorporó, porque vino a hacerse los exámenes y cuando les dan libre para las fiestas de fin de año, no aparece (…) La información no la tengo completamente confirmada, pero debería estar en Uruguay“.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo?

En toda su estadía en Colo Colo, Maximiliano Falcón ha logrado disputar un total de 158 partidos oficiales. En ellos ha marcado 8 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 13.525 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de la aprobación de las autoridades, Colo Colo prepara su debut en el 2025. El Cacique enfrentará a Santiago Wanderers este jueves 9 de enero desde las 18:00 horas en la Noche Verde.