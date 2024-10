Mientras pelea con la U en el escritorio del Tribunal de Disciplina, el plantel de Colo Colo pone la mira en su gran objetivo. Este martes 29 de octubre desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Magallanes buscando la remontada en la Copa Chile, una para la que ya tiene formación.

En la ida de la Final Regional de la Zona Centro Sur del torneo, el Eterno Campeón cayó por 3 a 0 ante el Manojito de Claveles. La tarea para seguir en la lucha por el certamen no será fácil, por lo que Jorge Almirón mete varios cambios a lo visto ante Palestino.

Y es que además de no poder contar con figuras como Carlos Palacios y Javier Correa, el DT deberá solucionar bajas de última hora como la de Lucas Soto. Es así como el Cacique presentará una oncena con importantes novedades.

Colo Colo va con novedades a luchar por la remontada ante Magallanes en Copa Chile

Colo Colo ya está listo para ir a buscar la remontada ante Magallanes en la Copa Chile. El Cacique necesita revertir un 3 a 0 en contra para ir a la Fase Nacional, por lo que mete cambios en su formación ante el Manojito de Claveles.

Vicente Pizarro vuelve a la titularidad en Colo Colo. Foto: Photosport

A diferencia de lo visto en la ida, Fernando de Paul no estará en la portería. Brayan Cortés recupera su lugar en el once albo para intentar proteger un arco que no puede recibir goles en contra si quieren acercarse a la hazaña.

En la defensa, Colo Colo no se arriesgará y enviará a la cancha a sus titulares. Es así como Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg serán los encargados de resguardar el fondo.

Es en el mediocampo donde comienzan las novedades en la formación alba. Mauricio Isla, Arturo Vidal, Leonardo Gil, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda estarán en dicha zona. La baja a última hora de Lucas Soto obligó a cambiar los planes y le devuelve la titularidad al Vicho.

Finalmente está el ataque, donde Javier Correa y Carlos Palacios serán los grandes ausentes. Ante esto, Jorge Almirón enviará a la cancha a Marcos Bolados, su amuleto en las últimas fechas, junto a Guillermo Paiva.

Así, Colo Colo ya tiene formación confirmada para enfrentar a Magallanes. Esta será con Brayan Cortés en la portería; Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en la defensa; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Leonardo Gil, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda en el mediocampo; Marcos Bolados y Guillermo Paiva en la delantera.

¿Cuál será el rival de Colo Colo o Magallanes en Copa Chile?

Colo Colo y Magallanes buscarán meterse en la Semifinal Nacional de la Copa Chile. Ahí esperarán rival, el que saldrá entre Ñublense y Deportes Puerto Montt, quienes igualaron 1 a 1 en la ida y juegan a la misma hora.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras la Copa Chile, Colo Colo pondrá la mira en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2024. El Cacique vuelve a la acción en el torneo el domingo 3 de noviembre cuando, desde las 18:00 horas y en simultáneo a la U, reciban a Deportes Iquique.