Lucas Cepeda fue presentado como segundo refuerzo de Colo Colo. El seleccionado nacional Sub 23 y ex Santiago Wanderers debutó con la camiseta alba en la Supercopa, pero faltaba su presentación oficial y esta tarde atendió a los medios de comunicación en el Estadio Monumental.

El puntero que tuvo un corto paso por las inferiores del Cacique destacó su regreso. “Estuve aquí cuando chico, di una vuelta larga, pero soy joven aún. Quería esta oportunidad para demostrar por qué confiaron en mí. Quiero dejar mi huella y mi sello, ganar muchas cosas con el equipo más grande de Chile”, contó.

“Vengo de un equipo que te exige mucho, que es uno de los grandes del país. Llegar a Colo Colo es un poco más de presión, pero vengo con una de un grande y siento que disfrutaré el momento, de volver y de demostrar dentro de la cancha para que la gente del jugador que el club contrató”, siguió.

Además, habló de la competencia que tendrá en su posición. “El plantel es muy competitivo, como tiene que ser en un equipo grande. Mis características son encarar, el centro, el remate de media distancia que es lo que me puede llevar a ganarme un puesto con el profe Jorge (Almirón)”, dijo.

“Valoro mucho la confianza que me está dando el profe. Siento que no cualquiera debuta a pocos días de llegar y quiero demostrarle que su confianza puede seguir dándole y no quitármela yo mismo. Para eso debo demostrar día a día, partido a partido”, añadió.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tiene todo listo para hacer su estreno en el Campeonato Nacional 2024. Este sábado 17 de febrero desde las 18:00 horas, el Cacique visita a Unión Española en el estadio Santa Laura.

