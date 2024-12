Incluso antes de que se hiciera público que Brayan Cortés no renovaría su contrato en Colo Colo apareció el nombre de Keylor Navas. El histórico portero costarricense de vasta experiencia en Europa continúa como agente libre. Y fue vinculado con el Cacique.

Y con un sinfín de equipos que se interesaron en su fichaje. Como el Barcelona de Ecuador. O algunos clubes de la máxima categoría en Brasil. Todo eso no parece ser motivo de urgencia para Navas. El experimentado guardavalla de 37 años se toma este período de inactividad con calma.

Desde el 1 de julio que terminó su contrato con el Paris Saint-Germain y está en condición de jugador disponible a costo cero. Aunque con un sueldo multimillonario para un mercado como el chileno. Pues bien, en medio de esa espera, Keylor Navas sacó la voz.

Keylor Navas Paris SG FOOTBALL : Paris Saint Germain x Lille OSC – Ligue 1 – Journà e 21 – 10/02/2024 BaptisteAutissier/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL

Lo hizo en su país natal, donde fue rostro de un álbum de parques nacionales que presentó la marca Panini. “Gracias a dios he tenido la posibilidad de estar entrenando. El futuro no lo sabemos, pero sí me siento bien. Quiero seguir jugando”, confirmó el golero, quien llegó al Real Madrid luego del Mundial de Brasil 2014. Con el cuadro Merengue conquistó tres Champions League.

“Espero que en realidad podamos escoger bien. Estamos pidiéndole mucho a dios para que nos guié, llegar al lugar indicado y disfrutar del fútbol que nos gusta muchísimo”, agregó Navas, quien no dio luces de dónde podría ser su siguiente destino. Por eso dejó a todos ilusionados. Bah, luego verán que a casi todos.

Keylor Navas da las gracias a Colo Colo y “todos los equipos que se interesan por mí”

Hace algunos días, la directiva de Colo Colo reactivó el contacto para tantear el fichaje de Keylor Navas. Uno más de los tantos equipos que han sondeado el nombre de este laureado meta. “No me queda nada más que decir gracias a todos esos equipos que constantemente me llaman y se interesan por mis servicios”, expuso.

“Eso me hace sentir contento, siempre se tienen posibilidades de seguir jugando a buen nivel. Pero uno sólo puede pertenecer a un equipo. Tocará tomar una decisión y estar ahí nada más para seguir con mi carrera, disfrutando del fútbol y contándole a la gente donde vaya que tengo un país hermoso y que vengan a visitarlo”, agregó Keylor Navas, quien también pasó por el Levante y el Albacete en España.

Keylor Navas con una de las tres Orejonas que conquistó junto a los Merengues.

Respecto de la opción de volver a la liga de nación fue tajante. Por eso no todos quedaron ilusionados. “En Costa Rica empecé a jugar y a cumplir mis sueños de niño. Me gustaría jugar acá, pero no en este momento. Todavía no es tiempo de regresar”, reveló el golero oriundo de Pérez Zeledón, un barrio de San José, la capital tica.

“Sé que sería lindo para mi carrera, pero tengo que esperar un poquito más. Quiero seguir jugando en el extranjero, aprovechar las oportunidades y disfrutar del fútbol afuera”, zanjó Keylor Navas, quien dio el salto a Europa desde el Deportivo Saprissa, el cuadro más grande del balompié costarricense. El tiempo dirá qué decide. Tic, tac, tic, tac…