Guarello y Arturo Vidal: "Yo no lo traigo a Colo Colo, en Chile es el King y se desordena"

Es un hecho que Arturo Vidal deja el Flamengo y sólo falta el anuncio oficial de su próximo club: el Athletico Paranaense. Con 36 años el seleccionado chileno será refuerzo del Furacao postergando nuevamente su regreso a Colo Colo, lo que generó molestia en un sector del pueblo albo.

Incluso el mismo Vidal respondió a los hinchas que cuestionaron su decisión en Twitch: “cuando alguien quiere a alguien se la juega y el que no se la juega perdió. Seguimos adelante con el favor de Dios”, comentó el mediocampista.

Este miércoles en Deportes en Agricultura, el oso de Vidal a Colo Colo y su reacción en redes sociales generó un sabroso debate encabezado por Juan Cristóbal Guarello.

“Encuentro que Vidal tiene razón, que el jugador tiene que poner parte de él, pero es el club el que lo tiene que ir a buscar”, dijo Francisco Sagredo encontrando inmediatamente la respuesta de Guarello: “¿y si el club no lo quiere? Primero preguntémosle a Colo Colo si lo quiere”.

Guarello no lo traería

Guarello complementa que “si le preguntas con el micrófono a Stöhwing te va a casetear porque tiene que decir que Vidal es una gran jugador que a cualquier club le gustaría… Pero después en la interna dicen otras cosas. Y acá en Chile Vidal es el King y se nos desorden, cuando ya tenemos muchos problemas internos. Yo a este Vidal no lo traigo. No está jugando”.

Agrega que “no lo traigo porque lamentablemente acá llegan los jugadores y son reyes, entonces, la experiencia reciente de Mauricio Isla… La inversión no te garantiza el rendimiento. Hay demasiados elementos exógenos que te hacen dudar”.

La confianza de Pinilla y respuesta de Guarello

Tras las primeras palabras de Guarello, Mauricio Pinilla consideró: “pero Arturo es un tipo competitivo en todo, te apuesta hasta en el cachipún. Él siempre quiere ganar. Acá en Chile le alcanzaría perfectamente”.

Juan Cristóbal Guarello retomó la palabra: “¿sabes cuál es el problema, Mauricio, con Vidal? Que hace tiempo que él juega más retóricamente que objetivamente. En las redes sociales es competitivo, es crack, la anuncia, la rompe; y después en la cancha no pasa nada. Eso fue lo que pasó en las últimas eliminatorias: Vidal era crack, pero en el Twitch. Después en la cancha no pasaba nada”.

“Entonces por qué Colo Colo va a arriesgar 100 mil dólares mensuales en un jugador que no garantiza que vaya a estar enfocado, que vaya a jugar todos los partidos. Si al final Colo Colo también está funcionando al mínimo con una deuda de arrastre gigantesca. Yo creo que Colo Colo no quiere que venga. Es muy caro y no tienes la garantía que vaya a rendir porque acá llega Vidal y es el King con todos los amigos”, sentenció Guarello.