Juan Cristóbal Guarello fue crítico con Colo Colo y Universidad de Chile por sus escazas contrataciones de cara al segundo semestre de la temporada. El Cacique sumó el regreso de Óscar Opazo y el fichaje de Pablo Parra, mientras los azules sólo ficharon a Vicente Fernández.

“No son refuerzos. Ni Parra en Colo Colo ni Fernández en la U son refuerzos”, dijo tajante Guarello en Deportes en Agricultura. Es que ambos arribos son prácticamente una apuesta.

Pablo Parra nuevamente quedó fuera de convocatoria en Colo Colo contra Everton por unas molestias físicas, mientras Vicente Fernández debería ir de a poco en los azules, en puesta a punto tras su operación de meniscos.

Las palabras de Guarello surgieron de un debate del panel de Agricultura sobre Gustavo Quinteros, quien siempre exige más jugadores, y la calidad de refuerzos que consigue Blanco y Negro para Colo Colo.

En esa dinámica, Cristián Caamaño manifestó que “Parra fue una oportunidad de mercado. Pero no había hecho mérito alguno. Seamos claros y concretos: Gustavo Quinteros acepta cualquier cosa. Un técnico serio de Colo Colo no acepta… porque dice: me comí los bifes de comienzo de año, me estoy comiendo todo este semestre a todos los jugadores que eran el plan C, D y E, y trae a Parra que no jugó en todo el año”.

Caamaño sentencia: “entonces al final no me traigas a Parra si tienes a Palacios o Thompson. ¿Por qué lo acepta? ¿Por qué se lo meten? Al final traes un jugador lesionado, que no ha jugado en todo el año. Quinteros acepta cualquier cosa por si resulta. Parra no jugaba de febrero. Cuando te metes el gafe, te comes el gafe callado. ¡Cualquier cosa!”.