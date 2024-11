Una semana movida ha sido la previa de la última fecha del Campeonato Nacional, que le pondrá punto final a la pelea por el título que llevan adelante Colo Colo y Universidad de Chile.

La denuncia de los azules ante el Tribunal de Disciplina ya le puso suspenso a la definición, donde, según han revelado, no se tomó en cuenta el escrito de la U para poder bajar a los albos por una falla en el reglamento.

Pero lo más preocupante es lo que pasó en la polémica fiesta de los jugadores de Colo Colo, donde terminó en una grave denuncia de delito sexual, además que Arturo Vidal fue llevado a un control de identidad a una comisaría.

En ese sentido, Juan Cristóbal Guarello le mandó un mensaje, de King Kong a King, mostrándole el maletín que ya le deben haber mandado a Copiapó para bajarlos, para que se preocupe de lo que pasa en la cancha y menos fiesta.

Vidal se metió en problemas Jonnathan Oyarzun/Photosport

Guarello le llama la atención el relajo de Colo Colo

Fue en el programa de YouTube, La Hora de King Kong, donde Guarello habló sobre la fiesta donde participaron jugadores de Colo Colo en la madrugada del lunes y que terminó con graves acusaciones.

“Curao, odioso, pesado, mañoso, jugoso, estaba para llenar un camión cisterna de jugo, pa qué me invitan si saben como me pongo: Vidal. Uno de podría decir, oye te queda una semana muy importante, ya contra Magallanes Colo Colo mostró nerviosismo, contra Iquique se la sacó temprano. Está bien, el partido en Copiapó es contra un descendido, pero o sea no uno cinco de estos, el maletín que llegó a Copiapó te lo regalo“, le mostró el King Kong.

En ese sentido, le tira encima que están muy relajados con lo que viene el domingo con el equipo minero, donde le recuerda que, en estos casos, los incentivos mueven mucho a los jugadores y lo pueden pasar mal.

“Cancha sintética, calor, visitante, acuérdate de la U con Cobresal el 94 que el Fito Ovalle era una mezcla de Elías Figueroa y Franz Beckenbauer“, le lanzó.

“Pero hoy la fiscalía de Las Condes remitió el caso a la oficina de género, según La Tercera. Ya se pone pantanoso el asunto, se te pone complicado. Se ponen futbolistas de Colo Colo al lado de agresión sexual, atentos ahí. Ojo ahí, solamente les digo que pongan ojo, ya tiene otro cariz este asunto”, cerró.