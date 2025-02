Juan Carlos Peralta, campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, pasó un gran susto la semana pasada. El exfutbolista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y tuvo que ser internado en el Hospital Barros Luco. Por suerte, recibió el alta médica el pasado 30 de enero.

El exvolante del Cacique se sintió mal el pasado lunes 27. “Tenía el brazo abajo, como si estuviera dormido. Le pregunté qué le pasaba, me dijo que le dolía la cabeza y estaba cansado. El martes vi que tenía la boca chueca y lo llevamos al SAPU“, relató su hermano, Cristián Peralta.

Ahora, Juan Carlos mostró su dolor con Colo Colo por no haber sido contactado durante su complicado momento de salud. “Nadie de Blanco y Negro, ni del Club Social ni del plantel actual ha llamado. Los que han estado atentos son mis compañeros de Colo Colo 91, tenemos un WhatsApp”, dijo a LUN.

“El Chano Garrido, (Jaime) Pizarro y (Marcelo) Barti son los que siempre están atentos y hacen que nos comuniquemos. También me han llamado o dejado mensaje exfutbolistas como Fabián Estay o gente de la barra. Eso me pone contento, pero me hubiese gustado un llamado oficial del club“, sumó.

La molestia de Juan Carlos Peralta con Colo Colo

Desde Colo Colo, solo Daniel Morón se ha comunicado con Juan Carlos Peralta. “Dijo que vendría a mi casa, pero siento que, si lo hace, será más porque fuimos compañeros que en representación de Blanco y Negro y del plantel de jugadores”, explicó el exfutbolista.

Además, contó que tampoco lo han contactado para el Centenario. “Todo lo que sé es por la prensa o redes sociales. Nadie del club me ha dicho nada. En este Centenario, los únicos que me han pescado son el equipo de Colo Colo de Todos los Tiempos. Nadie más se ha acordado“, cerró.

