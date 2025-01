Quizás no es de los nombres más recordados de aquel Colo Colo, pero no por eso no es ídolo. Juan Carlos Peralta fue uno de los pocos chilenos que ha tocado la Copa Libertadores y lo hizo en 1991, con el Cacique.

Jugó en Deportes Colchagua, en el Conce, Deportes Melipilla y Magallanes, entre otros. Pero, su momento álgido lo vivió en Macul, donde, además de Lali, consiguió tres torneos de Primera División.

Pese a ese buen recuerdo, en estos momentos el ex jugador no vive un buen pasar. Esto fue comunicado por uno de sus ex compañeros, Marcelo Barticciotto, en Deportes en Cooperativa.

Juan Carlos Peralta sufrió un accidente cerebrovascular

Lo dijo en medio del programa de Deportes en Cooperativa. Marcelo Barticciotto dio noticias de Juan Carlos Peralta.

“Fue internado en el Hospital Barros Luco. Está consciente, lúcido, pero lo trasladaron a neurología”, aseguró el ex jugador, quien aprovechó de mandar un mensaje para su familia.

“Vamos a ver el parte oficial para ver lo que dicen. Mucha fuerza para él y su familia”, agregó Barti, preocupado por el estado de salud de quien fuese su compañero en Colo Colo.

¿Cuánto jugó Juan Carlos Peralta en el Colo Colo campeón de la Libertadores?

Con 829 minutos jugados, Juan Carlos Peralta fue uno de los colocolinos que más se hizo presente en la campaña de 1991. En 12 de los 14 partidos ingresó.