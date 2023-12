¿Jorge Valdivia prefiera al Fantasma Figueroa como DT de Colo Colo?: "No me gusta Jorge Almirón"

Colo Colo corre contra el tiempo para encontrar un nuevo entrenador. Blanco y Negro definió no renovar el contrato de Gustavo Quinteros y por ahora no hay certeza de lo que pasará con la banca del Cacique. Los albos inician la pretemporada en cosa se semanas, con el regreso a los entrenamientos programado para el 8 de enero.

Hace algunos días Jorge Valdivia reclamó que en el estadio Monumental estaban “lentos e inoperantes” en la tarea de encontrar al DT. Ahora, el ex mediocampista vuelve a la carga.

Uno de los nombres que asoma como candidato es Jorge Almirón. En Radio ADN, Valdivia reveló que no está de acuerdo con la posible llegada del ex entrenador de Boca Juniors.

“No me gusta Jorge Almirón, creo que lo que él practica en sus equipos no tiene que ver con el gusto futbolístico del hincha de Colo Colo y lo que ha declarado Morón. No sé si él en Boca promovió jugadores de la cantera”, opinó Valdivia.

Agrega que “de todos los nombres que han aparecido como posible entrenador de Colo Colo, creo que de un gusto personal era Gabriel Milito, pero sabemos que ya no viene”.

¿El Fantasma?

Incluso, el Mago jugueteó considerando que hay otros nombres chilenos más preparados que Almirón para tomar las riendas técnicas de Colo Colo: Marco Antonio Figueroa, El Fantasma.

“El Fantasma Figueroa, si bien no ganó títulos si no me equivoco en Chile, él dirigió a la U y creo que idea futbolística él tiene. Pasa que después el personaje se come al entrenador y ahí muchas veces tuvo algunos problemas y no pudo terminar de la manera que él quiso terminar o quizás entregar todo el conocimiento que él tiene”, sentencia Jorge Valdivia.

Cabe considerar que hoy el mayor candidato a entrenador de Colo Colo es Luis Zubeldía, que viene de salir campeón en Ecuador y la Copa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Al parecer, el argentino no renovará contrato con LDU.