Colo Colo comienza a tomar vuelito en dirección hacia la cima. El cuadro de Jorge Almirón ha ganado la primera de sus ocho finales y mira de reojo, esperando que la Universidad de Chile se pinche en algún momento.

Si el primer obstáculo fue sorteado con suerte, tras el triunfo por 2-0 ante Cobresal en el Monumental, Colo Colo no puede descuidarse y tiene que estar al cien por ciento en los próximos duelos.

Pero, hay cosas que complican al equipo albo. Por ejemplo, las Eliminatorias. Sí, el Cacique tendrá que jugar entre medio de la fecha de los partidos de la Roja ante Brasil y Colombia, por lo que no podrá contar con algunos de sus jugadores importantes.

Probablemente, el duelo ante Huachipato, programado para el 13 de octubre, sea el más complicado en cuanto a ausencia de jugadores, considerando que es entre medio de los duelos ante Brasil y Colombia.

Jorge Almirón opina sobre la partida de jugadores a la Roja

Para el técnico de Colo Colo la nómina no es un problema. De hecho, pese a que no podrá contar con Brayan Cortés, Lucas Cepeda, Esteban Pavez y Carlos Palacios, para él no es algo que debe ser evaluado de mala manera.

“Estoy feliz con los nominados, al igual que los jugadores. Están muy contentos. Se lo tienen ganando por todo lo que han hecho en Colo Colo”, enfatizó el DT del Cacique.

“A mí me gusta, porque me pongo en el lugar de ellos. Sería vibrante ir a jugar un partido a la selección”, añadió Jorge Almirón, quien además señaló el plan que pretende seguir para lograr suplir sus ausencias.

¿Cómo hará Jorge Almirón para suplir a los jugadores que van a la Roja?

Jorge Almirón maneja un plan para poder suplir a los que parten a su aventura con el Tigre Gareca. “Tenemos futbolistas a los que le tocará la oportunidad de jugar. Nos vamos a adaptar bien y se abre la oportunidad para otros chicos. Se genera competencia en el plantel. Están todos preparados”, señaló.

“La falta de jugadores de experiencia fue bien suplida por los más jóvenes (en el duelo ante Cobresal). Entraron y lo hicieron bien. El equipo se seguirá preparando para los partidos que vienen”, concluyó Almirón.