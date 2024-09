Colo Colo comienza su Operación Remontada en el Campeonato Nacional para quitarle el liderato a la Universidad de Chile. Este sábado el Cacique derrotó por 2 a 0 a Cobresal en el Estadio Monumental con el regreso al gol de uno que estaba en deuda.

Luego de no aparecer en la llave contra River Plate, Javier Correa por fin pudo volver a marcar con el Eterno Campeón. El delantero, que llegó como la gran figura para la segunda rueda, no lo estaba pasando bien y logró cortar un sequía que arrastraba desde el 25 de agosto, cuando le anotó a Everton.

Más de un mes tuvo que pasar para que el argentino celebrara con el Cacique, pero más allá de cortar su mala racha, aprovechó para dejar en claro que no todo es su culpa. Y es que en declaraciones tras el encuentro, el atacante sorprendió con un tirón de oreja a sus compañeros.

Javier Correa pega un palo por sus pocos goles en Colo Colo

Javier Correa tiene más claro que nadie que ha estado en deuda con los goles en Colo Colo. El delantero llegó como la solución a la sequía de Guillermo Paiva, pero en 11 partidos lleva apenas dos goles, lo que costó incluso la eliminación de Copa Libertadores.

Javier Correa dejó un recado a sus compañeros en Colo Colo por su falta de gol. Foto: Photosport.

“La verdad que necesitaba para seguir agarrando confianza. Obviamente que era un golpe duro el que recibimos el otro día, no lo esperábamos, pero hay que levantarse, seguir. Como estamos un club grande hay que ganar todos los partidos, así que contento”, señaló tras el partido el 9 albo.

Javier Correa no se quedó ahí y le hizo un llamado a sus compañeros para buscarlo más dentro de la cancha. “Mientras más situaciones tenga, mejor. Creo que tengo que tener más situaciones por partido. Hoy tuve una y la metí”.

En esa misma línea, el delantero lanzó un insólito palo por sus pocos goles en Colo Colo. “Necesito situaciones de gol, cuando tenga más situaciones de gol la meteré y si no, trabajaré para que eso suceda”.

Finalmente no escondió su frustración por no poder ayudar en la Copa Libertadores. “Obvio que vivo del gol, me hubiese gustado en la Copa también convertir. No fue tan productivo mi actuación. Ahora a disfrutar”, sentenció.

Javier Correa se reencuentra con el gol y le permite a Colo Colo seguir soñando con el título del Campeonato Nacional. El delantero tendrá un rol clave en la recta final de la temporada y en el Cacique ruegan para que se destape.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Tras el triunfo ante Cobresal, Javier Correa llegó a un total de 11 partidos oficiales disputados con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 2 goles, no registra asistencias y alcanza los 777 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo y Javier Correa ahora ponen la mira en un duelo clave en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El próximo jueves 3 de octubre desde las 20:00 horas el Cacique recibe a Universidad Católica en el clásico.