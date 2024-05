El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, habló en la previa del duelo contra Fluminense, como local por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El Cacique viene de empatar 2-2 con Cobresal y una de las cosas que hizo ruido ante los mineros fue la ausencia de Vicente Pizarro en el mediocampo.

Gonzalo Castellani había sido confirmado como titular, pero se lesionó en el trabajo competitivo y Almirón debió mandar a la cancha a Esteban Pavez. El hecho generó dudas considerando que muchos querían ver nuevamente a Pizarro,

“Pavez no iba a jugar. Castellani se lesiona en el calentamiento y Pavez es el capitán. Vicho venía de jugar. En los volantes de contención no tengo tanto recambio, la idea era sumar a Castellani para tener más ritmo para este partido. Se lastimó. Pavez es el capitán, venía con ritmo y creí importante que juegue porque Vidal y Gil no estaban disponibles”, explicó el DT.

Almirón agrega que “si divides el partido en segmentos encuentras eso: fuimos a presionar más arriba, salieron de esa presión, retrocedimos y cayó el gol. Ellos esperaron un poco más atrás, hicimos un gol de pelota parada. Entiendo que se quiera llegar a una explicación más amplia, son 90 minutos donde los jugadores ya vieron, y hay patrones a los que debemos tener atención”.

Asimismo, el DT abordó el nuevo tanto de Damián Pizarro: “el fútbol es así. Es de momentos. No había jugado, le tocó jugar e hizo tres goles en dos partidos. Está con mucha confianza, para un delantero hacer dos goles es sumamente importante. Tenemos que aprovecharlo el jueves, ojalá tenga un buen partido”.

Por último, Almirón, al igual que el DT Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, evitó referirse a la posibilidad de fichar a Luciano Cabral para el Cacique.

“La verdad es que estoy enfocado en el partido del jueves. Tengo un plantel que represento, tengo jugadores. No me puedo ocupar de futbolistas de otros clubes. Si hay negociaciones o algo, eso es parte de la directiva. No hablo puntualmente de este caso ni de nombres. No puedo decir mucho más, debo enfocarme en Fluminense y seguir, el torneo sigue. Puedo responder por los jugadores que tengo, de los que no tengo no puedo. Son todas hipótesis, no puedo hablar de supuestos”, sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras empatar contra Cobresal por el Campeonato Nacional, Colo Colo vuelve a la acción este jueves 9 de mayo, como local contra Fluminense, por la cuarta fecha del Grupo A de Copa Libertadores. El duelo se jugará en el estadio Monumental desde las 20:00 horas.