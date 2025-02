Este viernes el técnico deColo Colo, Jorge Almirón, hizo su tradicional conferencia de prensa semanal previa al duelo con O’Higgins y se refirió a los polémicos dichos en el podcast Centenario de la institución alba, donde subió al columpio al abogado de la U tras señalar que “Fueron al TAS 16 veces y perdió siempre, yo no lo contrataría”.

Estas palabras fueron tomadas como burla por parte de la fanaticada azul e incluso el DT de los universitarios, Gustavo Álvarez, respondió a Almirón, señalando que “Cuando me decidí a ser entrenador fue con dos objetivos claros: uno dignificar la profesión y otra mejorar el juego”.

Ante esto, fue el propio DT del Cacique quien volvió a referirse al tema del TAS y si bien señaló que “Es cosa del pasado, que ya está superado” se dio el tiempo para aclarar hacia quién iba la crítica, negando alguna burla directa a la Universidad de Chile.

Jorge Almirón aclara que su ironía no era para la U:

Fue en ese contexto donde el técnico del elenco albo aclaró “Yo no me burlé de la U” agregando posteriormente que “le tengo un gran respeto, es un equipo muy grande. Somos rivales, el país se divide, Colo Colo es el más grande y le sigue la U. Respeto a la gente, la institución y el técnico”.

Sin embargo, posteriormente aclaró que “Hablé de una ironía, si quiero que me defienda alguien no lo voy a contratar al abogado, eso dije” , Finalmente, el DT campeón del 2024 cerró diciendo que “Al abogado, no lo voy a contratar si quiero ganar un caso. Ya está”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será frente a O’Higgins el lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Monumental , duelo válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2025.

