Pese a que recién está comenzando de manera oficial el 2025, en Colo Colo ya se pueden señalar a varios “cortados” por Jorge Almirón. Hablamos de jugadores que si bien siguen en el club, ya están perdiendo su oportunidad de brillar en el equipo titular.

Uno de ellos es Jonathan Villagra, jugador que ya suma dos encuentros sin siquiera poder sentarse en la banca de suplentes. El defensor incluso viajó a La Serena el domingo pasado para el debut en la Liga de Primera, pero se quedó fuera de la nómina definitiva

Pese a que el jugador era uno de los llamados a ser importantes en este año, sobre todo tras la abrupta salida de Maximiliano Falcón, lo cierto es que rápidamente pasó de titular a no ser considerado por Almirón.

El ex Unión Española no pudo destacar en los primeros amistosos de pretemporada y en el debut por Copa Chile ante Deportes Limache lo pasó mal intentado controlar a Daniel “Popín” Castro. Es más, en ese partido el DT albo lo sacó al entretiempo por Sebastián Vegas, quien además marcaría un gol.

De ahí en más nunca más apareció en el once titular. Ante Santiago Wanderers fue suplente y luego ante San Felipe y La Serena ni siquiera pudo entrar a la nómina definitiva.

Almirón toma una decisión con Jonathan Villagra

Pese a este complejo presente del defensor de 23 años, lo cierto es que para nada está puesto en duda su lugar en el plantel de Colo Colo. De acuerdo a información entregada por el sitio En Cancha, Villagra no tiene ninguna posibilidad de salir del Cacique en el corto plazo.

Jonathan Villagra apenas ha jugado 45 minutos oficiales con la camiseta de Colo Colo.

Jorge Almirón tiene considerado al ex hispano en el equipo y no quiere que se vaya. Si bien es una realidad que no será titular, sí espera que sea una de las opciones en defensa en caso que uno de los pilares en defensa no pueda estar.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante O’Higgins el lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válida por la fecha 2 de la Liga de Primera 2025.

