El alza que ha tenido Colo Colo luego de sus primeros partidos ha tenido factores claves. La llegada de refuerzos le ha permitido al Cacique recuperar el rumbo, pero esto también ha afectado a otros.

La defensa ha visto varios cambios, con la irrupción de Sebastián Vegas como el titular tras la salida de Maximiliano Falcón. Sin embargo, el gran perjudicado ha sido Jonathan Villagra, quien simplemente ha sido cortado por Jorge Almirón.

El defensor, que llegara a mediados del 2024 como carta para la defensa, no se vio bien en ninguno de los amistosos y terminó perdiendo el puesto. Una situación que ha provocado su incomodidad, al punto de ni participar en las actividades con sus compañeros.

Jonathan Villagra vive una verdadera crisis en Colo Colo

A pesar de haber tenido la confianza en el inicio de la temporada, Jonathan Villagra fue perdiendo su lugar en Colo Colo poco a poco. Su mal rendimiento y los errores en los partidos del Cacique le terminaron costando caro, al punto de quedar cortado.

Jonathan Villagra se fue de los primeros del asado de Colo Colo. Foto: Instagram.

Luego de no aparecer ni en la banca en los últimos dos encuentros, los rumores de un quiebre se dispararon. Y este jueves parecen haberse confirmado luego de un gesto suyo con el resto del plantel.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo tuvo un asado tras la práctica de ayer, donde estuvieron todos presentes. No obstante, Jonathan Villagra casi no participó de la actividad y fue el primero en dejar el Estadio Monumental, según informó el periodista Nicolás Ramírez en ESPN.

ver también “Es como…”: Víctor Felipe Méndez compara a Colo Colo con el CSKA Moscú

Esto no fue lo único, ya que más tarde Emiliano Amor publicaría una foto del asado en la que salen miembros del plantel que sí compartieron. En la imagen, el ex zaguero de Unión Española no aparece ni por si acaso, lo que disparó los rumores.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que pasará con el futuro del defensor. Si no está en los planes de Jorge Almirón, tiene hasta 24 horas de la cuarta fecha para encontrar un nuevo club. Es decir, hasta el 6 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Jonathan Villagra vive días complicados en Colo Colo y su continuidad es todo un misterio. El zaguero no logró convencer al Cacique y ahora tendrá que definir qué pasará con su temporada 2025.

Encuesta¿Debe salir Jonathan Villagra de Colo Colo? ¿Debe salir Jonathan Villagra de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Jonathan Villagra ha logrado disputar un total de 2 partidos oficiales. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 55 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Daniel Arrieta confirma que Jonathan Villagra se quedó sin espacio en Colo Colo: “Perdió terreno”

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de lo que pasará con Jonathan Villagra, Colo Colo prepara su próximo desafío en la Liga de Primera. Este lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas el Cacique recibe a O’Higgins en el Estadio Monumental.