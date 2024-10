Colo Colo celebra tras sufrir de más contra Audax Italiano. Sin embargo, la remontada contra los verdes le permite al Cacique seguir con la primera opción al título. Además, el guion es claramente un envión anímico gigante para lo que queda en el camino el albo.

Tras el duelo, el entrenador albo, Jorge Almirón, valoró el importantísimo triunfo de Colo Colo y de paso sumó a los hinchas como buenos responsables de la victoria.

Es que durante la temporada ha sido Universidad de Chile la que ha destacado por asistencia al estadio, pero en el Monumental no se quedan atrás, especialmente en los últimos meses. Este pasado domingo en La Ruca no cabía un alfiler, justo a dichos como los de Leonardo Gil que han ironizado con el tema del estadio lleno.

“Fue un partido durísimo, el equipo se repuso de un primer tiempo de muchas dudas. En el segundo tiempo los metimos en el arco. Dimos vuelta el partido merecidamente, fue un trabajo duro”, dijo Almirón en TNT Sports.

“Estadio lleno, la gente nos empuja”

Agregó que “estoy contento por el resultado y por la gente. La entrega de la gente es espectacular. Domingo de noche, el estadio llenos. Nos empujan a dar vuelta el marcador, fueron uno más”.

Colo Colo y su gente le remontaron a Audax: un triunfo que puede valer el título.

Sobre la clave para dar vuelta la historia, Almirón expone que “estábamos mano a mano. ellos jugaron 4-3-3 y estuvimos muy imprecisos. Después revertimos con los cambios, el equipo se acomodó con línea de cuatro y doble nueve. El segundo tiempo fue muy bueno”.

Por último, le consultaron por el tema de los minutos sub 21 que le restan a Colo Colo por cumplir y Almirón no se complica: “el reglamento es para todos igual. Para mí no es problemas, porque tengo buenos jugadores”.

¿Cuándo juega Colo Colo y quién es su próximo rival?

En medio de la fecha FIFA, Colo Colo volverá a la acción el domingo 13 de octubre, como visita contra Huachipato por el duelo pendiente de la fecha 18 del Campeonato Nacional.