Jorge Almirón destaca al jugador que tuvo que poner obligado en Colo Colo: "Me encantó"

Un partido de esos duros fue el que jugó este domingo Colo Colo, porque sufrió más de lo esperado para vencer a Audax Italiano en el estadio Monumental y así seguir con la primera opción de ganar el Campeonato Nacional.

Los albos tuvieron que dar vuelta las acciones en casa, porque los itálicos pegaron con el gol de Alessandro Riep y los locales respondieron con Carlos Palacios y Maximiliano Falcón.

La victoria de Colo Colo fue sufrida, así lo dejó en claro el entrenador Jorge Almirón, quien además habló de la presencia del juvenil Leandro Hernández, a quien tuvo que poner de titular por “obligación”.

Jorge Almirón habla de Leandro Hernández en Colo Colo

El puntero de 19 años fue de la partida ante Audax, y jugó todo el primer tiempo, para que así Colo Colo pueda sumar minutos Sub 21, instancia en la cual está al debe.

“El reglamento está para todos igual. Lo del Chino (Hernández), a mí me encantó, lo que pasa es que estábamos imprecisos y se generaba todo por izquierda, dábamos vuelta por izquierda, la perdíamos y el Chino siempre estaba solo”, dijo el estratega albo.

Leandro Hernández jugando ante Audax. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“El jugador a buscar era él, es un jugador muy hábil, quería que se la dieran a él y tardaban mucho, cuando se la daban estaba pegado a la línea contra un lateral muy alto y fuerte”, agregó.

Para cerrar, Almirón habló sobre la regla que obliga a poner jugadores Sub 21, situación que no le complica.

“Para mí no es un problema, porque tengo buenos jugadores y es un reglamento para todos, tenemos que cumplirlo y a mí me gustó, me gustó lo que hizo el Chino”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo su partido pendiente con Huachipato por el Campeonato Nacional?

El partido pendiente entre Huachipato y Colo Colo se jugará este domingo 13 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio CAP.