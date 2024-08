Jonathan Villagra y su calvario con la salmonela previo a Colo Colo: "El cuerpo no me daba"

Jonathan Villagra puede decir que pasó de todo antes de llegar a Colo Colo. El último refuerzo del Cacique para la segunda rueda de la temporada 2024 no sólo hizo noticia dentro, sino que también fuera de la cancha previo a firmar su contrato.

Tras semanas polémicas con Unión Española y de estar a detalles de firmar con la U, el defensor terminó cruzando la vereda para aterrizar en el Monumental. Sin embargo, su arribo se vio retrasado debido a la salmonela.

Si bien en el Cacique habían confirmado que el acuerdo estaba sellado, explicaron que el jugador estaba enfermo. Detalles no había al respecto, pero ha sido el propio jugador quien se ha encargado de explicar lo ocurrido.

Jonathan Villagra detalla su drama con la salmonela

Jonathan Villagra llegó a acuerdo con Colo Colo, pero tardó varias días en firmar su contrato y otros más en ser presentado. Todo esto se debió a un cuadro de salmonela que lo atacó justo cuando estaba negociando y que lo mantuvo hospitalizado.

Jonathan Villagra superó la salmonela y ya entrena con Colo Colo a la espera de su debut. Foto: Comunicaciones Colo Colo.

El jugador contó en un video publicado por el Cacique que se había contagiado por comer mayonesa casera. Una situación que, en conversación con DSport, explicó con mayores detalles.

“Esa semana que fue bien movida con las negociaciones con la U y Colo Colo me enfermé, me dio salmonela”, dijo. “Estuve una semana mal, fue muy mala. Estuve cuatro noches hospitalizado, el cuerpo no me daba más”, complementó para sorpresa de los hinchas.

Jonathan Villagra explicó que se mantuvo casi media semana internado por los síntomas. “Me comí una mayo casera y me mató. Primera y última. Fueron cuatro días hospitalizado”.

“No sabía que era tan fuerte y lo pasé mal. La deshidratación, bajé mucho de peso, no tenía apetito, no comía nada, la fiebre y más la tensión del momento porque no sabía lo que iba a pasar. La pase mal”, sentenció.

Por suerte, las cosas no pasaron a mayores y Jonathan Villagra ya está entrenando con el plantel de Colo Colo. Por ahora no tiene fecha para hacer su debut, pero se espera que esté listo en septiembre.

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Jonathan Villagra ha logrado disputar un total de 12 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, no registró asistencias y alcanzó los 1.080 minutos en el campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras sigue poniendo a punto a Jonathan Villagra, Colo Colo va por tres puntos claves en el Campeonato Nacional. El Cacique recibe a Ñublense este jueves 29 de agosto desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

