Johnny Herrera chaquetea a Colo Colo: "No me gusta como juega, clasifica de milagro"

El partido de Colo Colo ante Cerro Porteño en Paraguay, con empate 1-1 y la consiguiente clasificación delos albos a octavos de final de la Copa Libertadores 2024 sigue generando reacciones. Y las declaraciones más sabrosas han corrido por parte de Johnny Herrera, el ex arquero de Universidad de Chile.

Este jueves por la noche en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el hoy comentarista reveló que no le gusta para nada la forma de jugar del Colo Colo de Jorge Almirón destacando sólo ser un equipo práctico.

“Yo estoy un poco en desacuerdo con todos, en buena. A mí no me gustó mucho como jugó Colo Colo. Sacando lo positivo, Colo Colo se defendió bien con Almirón, un técnico que supo leer los partidos. Si bien es cierto que hizo un muy buen primer tiempo, pero cuando hace el gol, es porque se encuentra con un gol de otro partido, que fue el penal regalado por absurdo de Cerro Porteño”, dijo el ex 25 del Chuncho.

El otrora arquero agrega que “después se fue a línea de cuatro, línea de cinco. Y después cuando les hacen el gol carepalta a un 4-5-1. Fue un equipo práctico, pero no me gustó para mi forma de ver el fútbol. No me gusta defenderme tanto, yo prefiero tener la pelota y buscar el otro gol. Y al final termina con lo justo. Clasificar con seis puntos en Copa Libertadores… es primera vez en la historia”.

¿Colo Colo de milagro?

“¿Colo Colo cuándo jugó bien de local? Como visita contra Fluminense, pero los brasileños te pasan la pelota, como que te dejan jugar y te aprietan un poco y te meten el gol. Y no sé si fue justo el 1-0 de Colo Colo contra Cerro acá”, complementa.

Johnny Herrera agrega que “a mí no me gustó la forma de jugar de Colo Colo, pero sí fue práctico. Para mí Colo Colo clasificó de milagro. Hizo sólo cuatro goles. Es posible jugar de igual a igual, siendo protagonista. Colo Colo ha jugado todos sus partidos igual: aprieta los primeros 20′ y después se tira atrás. Así juega Colo Colo”.

Johnny Herrera y Colo Colo de milagro en octavos de Copa Libertadores.

Incluso, Herrera recordó la participación de la U en la Copa Libertadores 2018: “¿te acuerdas cómo jugamos nosotros (le dice a Gonzalo Jara), los primeros tres partidos que le hicimos acá a Racing y a Vasco allá? Compadre, nosotros nos fuimos a parar de igual a igual allá contra Vasco, un equipo grande de Brasil, del minuto uno al 90. Pero ni cuando fuimos ganando ni empatando nos arropamos, seguimos jugando”.

Sentencia que “contra el Racing de Lautaro Martínez acá, también. Nos hicieron un gol de mala pata de tiro libre porque se abre la barrera, pero dominamos a un tremendo equipo rival”.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Deportes Copiapó en el estadio Monumental, este domingo 2 de junio desde las 17:30 horas. El duelo es válido por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2024.