Iván Zamorano fue parte de dos partidos de exhibición en pocos días. El ex goleador del Inter de Milán y el Real Madrid estuvo presente en el Estadio Nacional para ser parte del Well Fest, donde una selección de ex jugadores chilenos enfrentó a un equipo liderado por Ronaldinho. Luego, estuvo en la despedida de Jaime Valdés en el Monumental, donde integró el equipo de Cacikes, frente a La Banda del Pajarito.

Este paso por Chile fue, por ende, movido para Zamorano. Radicado en Estados Unidos, el ex goleador de la Roja aprovechó de visitar su tierra en conjunto con su familia. Además, aprovechó de examinar las presentaciones de la selección de Gareca, que tuvo dos pleitos amistosos importantes.

En conversación con La Tercera, Bam Bam aprovechó de dar su opinión del desempeño de la Roja en su gira por Europa, esperanzado por lo mostrado por el equipo del Tigre.

El análisis de uno que sabe

Para Bam Bam el balance de la gira europea de la Selección chilena “fue positivo”. “Se vieron cambios interesantes. Desde el punto de vista táctico cambiaron muchas cosas, se hizo una buena planificación y hubo actitud. Chile mostró que tiene temple para contrarrestar lo que se ha hecho”, analizó Zamorano.

“El equipo terminó jugando contra Albania con un 4-3-3 y eso no se había visto en mucho tiempo en Chile. Me gustan los técnicos ganadores, que van hacia adelante, que tienen una idea, una filosofía, que es la que nosotros hemos perdido con los último”, recalcó el ex jugador quien aseguró que volvió a esperanzarse, pero que “hay que tener los pies en la tierra”.

“Hay que confiar en el equipo, en Gareca. Tiene los méritos suficientes para poner al equipo como protagonista. Viene una Copa América y hay que estar preparados”, enfatizó Zamorano.

Un regreso por el terruño

Para Iván Zamorano siempre es un orgullo volver a pisar los pastos del Monumental. Esta ocasión no fue la excepción y el ídolo aseguró que fue “emocionante” desde que cruzó la puerta.

¿Y el estado de la cancha del Monumental? Zamorano le quita importancia. “Está bien. Se puede mejorar muchísimo, sobre todo las áreas. Después, creo que somos muy exigentes. No conocemos mucho las canchas de Sudamérica. Algunas están peores que esta y no se habla absolutamente nada. Pero somos Colo Colo, el equipo más grande de acá, y a veces estas cosas salen a relucir”, reflexionó, analizando también el reto de Libertadores de Colo Colo.

“Comenzar una Copa Libertadores de la forma en que lo hizo, dejando atrás al mejor equipo argentino y después a un equipo paraguayo difícil, luchador, es bueno. Es un grupo difícil, complicado, pero somos Colo Colo, estamos acostumbrados a pelear por todo. Tenemos una buena plantilla. Lo más importante es que los jugadores estén al 100, al 200 por ciento. Que los respeten las lesiones, que puedan trabajar tranquilos. Hay un técnico que sabe lo que es llegar a una final de la Copa Libertadores, cómo jugar”, observó Bam Bam, quien le puso el pulgar para arriba a Arturo Vidal en el Cacique.

“Es fundamental. Todos los equipos necesitan un líder y Arturo lo es. Lo primero que hice fue agradecerle la posibilidad que nos da a los hinchas colocolinos de disfrutar de su fútbol. Después, en lo físico, lo futbolístico, poco a poco Arturo va mostrando su valía, el liderazgo que tiene dentro de la cancha. Estando bien físicamente, es un monstruo, un fenómeno. Lo quiero siempre en mi equipo”, consideró.

Por último, Iván Zamorano le prestó el clóset completo a Damián Pizarro, quien ha recibido ciertas críticas por su rendimiento en este último tiempo. “Me gusta. Es joven, tiene una fuerza física increíble. Tiene características y el ADN de un jugador europeo. Ahora, es indudable que está en pleno período de aprendizaje. Entonces, a veces le exigimos demasiado por la calidad que tiene y creo que deberíamos dejarlo tranquilo, que crezca, que evolucione. Estoy convencido: de aquí a un par de años, Damián Pizarro va a ser el 9 de la Selección”, cerró Bam Bam.