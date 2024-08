La historia de David Arellano y la fundación de Colo Colo es una que ha inspirado varios libros y hasta una serie que, lamentablemente, nunca comenzó a grabarse. Ahora, un nuevo trabajo audiovisual quiere retratar, en forma de película, la vida del fundador y primer capitán del Cacique.

En las últimas horas se liberó el primer teaser de David: Honor y Gloria, una película que busca llevar a la pantalla grande la historia de Arellano desde su llegada a Magallanes y rebeldía para fundar Colo Colo hasta la historia de amor que acompañó su vida.

El primer vistazo al filme está disponible en YouTube, donde los realizadores compartieron una sinopsis: “Basada en hechos reales, una historia rebelde y de amor imposible en una época marcada por las diferencias sociales. David Arellano, el hombre que cimentó las bases del futbol en Chile”.

Juan Carlos Maldonado, actor chileno de teatro, cine y televisión, es quien retrata a David Arellano en el proyecto. Reconocidos actores como Julio Milostich, Alejandro Trejo y Luis Dubó, quienes interpretan a directivos de Magallanes, también aparecen en el corto adelanto de la película.

Quién es el director de la película de David Arellano

Luis Peralta, director de la cinta, contó a Dale Albo que la idea nació hace tres años. “En un momento que tuve que hacer un trabajo particular en Cienfuegos 41, se me ocurre la idea de investigar sobre la vida de David y me percaté que no hay mucho hecho audiovisualmente hablando sobre su vida”, dijo.

“Me comunico con Tomás Arellano, bisnieto de David, y me empieza a contar la historia más personal, que es una historia muy linda, muy humana. Me pareció una historia fantástica que, combinado con la vida de él a nivel futbolístico, con la creación de Colo Colo, me parece potente”, agregó.

