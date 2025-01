Una polémica de aquellas desató Maximiliano Falcón en Colo Colo. El peluca se borró de la pretemporada y entró en rebeldía para conseguir su salida del Cacique. Ofertas del extranjero, con sueldo con varios ceros, serían el motivo de la decisión del uruguayo. Lo que ha molestado en la directiva y en sus compañeros.

Una situación que no pasó desapercibida por Arturo Vidal. El King como capitán del Cacique, lamentó el escenario que enfrenta el charrúa y lanzó un ultimátum para que se defina pronto su futuro.

“No he conversado con él, ninguno del equipo ha conversado (…) Me hubiese gustado que estuviera acá, tiene contrato. Este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender a Colo Colo y eso me tiene molesto”, lamentó tras marcar el primer gol albo del 2025.

Palabras que fueron bien recibidas por un histórico del club como Marcelo Pablo Barticciotto. El campeón de la Copa Libertadores 1991 apoyó los dichos del hombre de la moica.

Falcón es el gran ausente de Colo Colo en la pretemporada 2025

“Yo no lo llamaría de nuevo. Si lo llamé una vez y él sigue con la misma, no lo llamó más. Él ya es grande. No lo voy a presionar como compañero si ya tiene una decisión pensada”, indicó de entrada el “7” en Radio Cooperativa.

“Esta bien que los compañeros le den un ultimátum, ahora Colo Colo debería darle el ultimátum. El club no lo puede despedir y entregarle el pase en su poder, no le conviene a Colo Colo. Ahora, ojo que la voz de Vidal es dura en el camarín”, sentenció.

¿Cuándo se define el futuro de Maxi Falcón?

El Peluca ha sido el gran ausente de la pretemporada de Colo Colo. El charrúa no estuvo presente en los trabajos en La Serena y tampoco en Uruguay. Además ya se perdió el debut del 2025 ante Peñarol.

Ahora todo indica que ByN este martes 14 de enero realizará una reunión extraordinaria para definir de una vez por todas la situación del Peluca.

