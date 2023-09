Colo Colo logró ponerse en ventaja ante Cobreloa en la semifinal de ida de la Copa Chile pese al error grosero de Fernando de Paul. El portero regaló un gol de manera inexplicable, pues soltó un centro de Bastián Valdés que parecía fácil de embolsar. Perdió de vista la pelota y eso le impidió asegurarla.

Rápido estuvo David Escalante para aprovechar ese yerro calamitoso y abrir la cuenta en el estadio Zorros del Desierto. El primer juego de la serie entre albos y loínos terminó igualado 2-2 y hubo de todo: polémicas, patadas, mareos y hasta un reencuentro que terminó con un beso muy tierno.

Como Gustavo Quinteros ha promovido una rotación desde una indisciplina de Brayan Cortés, el Tuto ha tenido muchas oportunidades esta campaña. Pero este fallo en Calama le puso una especie de confirmación a lo que se sabe: será el Indio el meta albo en la recta final del Campeonato Nacional 2023.

“Hay una cuestión que es muy compleja. Efectivamente la persona que juega más continuado tiene la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades sin tanto apremio”, le dijo a RedGol Óscar Wirth, un histórico arquero que jugó en los tres grandes del fútbol chileno.

El otrora arquero, doble finalista de la Copa Libertadores con Cobreloa, profundizó en su argumento. “Cuando juegas profesionalmente tienes que saber que en cada partido debes demostrar que eres capaz. No es una cuestión del otro mundo que digas ‘un partido sí y el otro, no”, añadió Wirth en la conversación con nuestro querido Paulo Flores. “Al otro lo encuentro ahí no más”, apuntó en referencia a De Paul.

Wirth analiza la rotación en Colo Colo y apuesta por Cortés sobre De Paul

Colo Colo debe afina detalles para un clásico ante Universidad Católica y seguramente Fernando de Paul será suplente. La rotación en la portería alba marca que ante los Cruzados atajará Cortés, quien también fue el golero en el Superclásico 194.

“Si me preguntas como jugador, me gustaría jugar a mí no más. Eso también pasa. El problema es que la cabeza es un elemento que no te deja jugar bien. A cambio del gol feo que le hicieron hizo una atajada después que era el tercer gol de Cobreloa”, afirmó Wirth. Razón no le falta: el Tuto sacó un cabezazo que perfectamente pudo significar el triunfo del cuadro naranja.

De todas formas, la apuesta del icónico Óscar Wirth es clarísima. “Debiese tener más continuidad Cortés. Si estás jugando en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana habrá espacio para pensar que juegue uno y luego, otro. Y poder darles rodaje a los dos”, aseguró el ex director deportivo de Cobreloa. Eso sí, entiende a Quinteros.

“Cuando uno está ahí, uno quiere jugar. Trabaja con seriedad y profesionalismo para eso y la única manera de devolverle la mano a eso es dándole una posibilidad de jugar”, sentenció el vicecampeón de América con la Roja en 1979 sobre la competencia que se da por el puesto.

¿Cuándo juegan la revancha Colo Colo vs. Cobreloa por la Copa Chile?

Colo Colo y Cobreloa volverán a verse las caras la próxima semana para disputar la vuelta de la semifinal nacional de la Copa Chile. El duelo está pactado para el miércoles 4 de octubre en el estadio Monumental a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.

¿Cuántos partidos ha jugado Fernando de Paul en 2023?

Fernando de Paul ha jugado 16 partidos en Colo Colo este año: cuatro en la Copa Chile, siete en el Campeonato Nacional, tres en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana. Concedió 18 goles y en cuatro ocasiones dejó su valla invicta.