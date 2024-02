"Hice cosas que no debía": el lamento de figura de Godoy Cruz por no estar ante Colo Colo

Godoy Cruz ha tenido una serie de problemas en la previa de su duelo con Colo Colo por Copa Libertadores. Pese a ser el líder invicto y sin goles en el fútbol argentino, ha perdido algunas figuras en las últimas fechas por culpa de las lesiones.

La historia más grave es la de Tomás Pozzo, quien llegó esta temporada para reforzar al plantel. El mediocampista sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el choque con Unión de Santa Fe y será baja por varios meses en el Tomba.

Esta situación lo obliga a perderse el cruce con Colo Colo, algo que no lo tiene para nada contento. Días atrás dejó un tremendo desahogo en redes sociales, a los que sumó nuevas palabras en las últimas horas.

Tomás Pozzo sigue sufriendo por su lesión que lo deja fuera ante Colo Colo

Tomás Pozzo es una de las figuras de Godoy Cruz que no podrá estar en la llave ante Colo Colo por Copa Libertadores. El mediocampista se lesionó de gravedad luego de, según sus propias palabras, no cuidarse como debía.

En conversación con ESPN, el volante se refirió a lo ocurrido y reconoció que sobrepasó los límites recomendados. “Me apuré, hice cosas que no tendría que haber hecho”, lanzó.

“Contra la biología del cuerpo no se puede hacer nada. Me mató la ansiedad, quise jugar, el cuerpo lo fue sintiendo y aguantó hasta donde pudo”, añadió visiblemente afectado.

Tomás Pozzo recalcó que el cuerpo médico lo estaba cuidando, pero fue él quien aseguró estar en condiciones. “Yo logré presionar para jugar porque me veían bien, yo me sentía bien. Pero por dentro no estaba cicatrizado, lleva su tiempo”.

“El Doctor Batista me dio el ejemplo del Chango (Zeballos) que está pasando por la misma situación que yo, muchas lesiones seguidas. Te tienes que llenar de paciencia. Hay que buscar otras cosas”, sentenció.

Godoy Cruz se las tendrá que arreglar con lo que tiene para ir a dar el primer golpe ante Colo Colo en la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan sin saber de derrotas en 2024, lo que anticipa un partido de aquellos en Mendoza.

¿Logrará Colo Colo avanzar en la Copa Libertadores 2024? ¿Logrará Colo Colo avanzar en la Copa Libertadores 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juegan Colo Colo y Godoy Cruz en Copa Libertadores?

Colo Colo y Godoy Cruz animarán una de las llaves más atractivas de la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. Este jueves 22 de febrero desde las 21:30 horas ambos clubes chocan por la ida en Mendoza, Argentina.

¿Cuáles son los números de Tomás Pozzo esta temporada?

Tomás Pozzo alcanzó a disputar un total de cinco partidos oficiales con Godoy Cruz en la temporada 2024 antes de su lesión. En ellos no marcó goles, dio una asistencia y llegó a los 180 minutos dentro de la cancha.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.