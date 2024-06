Una de las grandes noticias que anunció Colo Colo esta semana fue el regreso de Harold Mayne-Nicholls, quien vuelve a la institución como consultor para la remodelación del Estadio Monumental. El exvicepresidente de Blanco y Negro, y también director ejecutivo de Santiago 2023, se pone a trabajar.

En diálogo con Radio ADN, Mayne-Nicholls habló de las tareas que tendrá en su nuevo cargo. “Lo primero es saber qué tipo de estadio quieren, para cuánta gente y de cuánto hablamos financieramente, porque los costos son diferentes a los de 2019. Hay que adaptarse a eso y buscar el financiamiento”, explicó.

Uno de los detalles que debe definir Colo Colo en cuanto a la remodelación tiene que ver con la cancha, que tanto sufrió con los conciertos. A pesar de todo, Mayne-Nicholls aconsejó no usar pasto sintético, algo que hizo Universidad Católica cuando renovó San Carlos de Apoquindo.

“No lo hemos hablado, pero lo más importante aquí son los futbolistas y en general a ellos no les gusta jugar en pasto sintético, porque encuentran que el balón da un bote distinto y sienten diferencia cuando se arrastran por la superficie. Esa cancha no es una buena alternativa”, declaró.

“Si bien la cancha sintética te sirve para hacer eventos musicales, Colo Colo es un club de fútbol y eso debe ser lo más importante”, interpretó el exvicepresidente de la institución.

Dedicado solo al estadio: el nuevo rol de Harold Mayne-Nicholls en Colo Colo

Además, Harold Mayne-Nicholls aclaró que su nuevo rol en Colo Colo empieza y termina con el proyecto de remodelación del Estadio Monumental. Será una gran tarea, porque su paso previo por la institución, desde 2019 hasta 2021, no dejó los mejores recuerdos entre los hinchas albos.

“Es un tremendo desafío, lo tomo como un honor, además esto se junta con el centenario de Colo Colo, el club más importante del país. Espero ir desarrollando este proyecto paso a paso en consultoría. Estaré 100% dedicado a la remodelación del estadio, no tengo otra función”, contó.

“La vez pasada, Aníbal Mosa me invitó a Colo Colo básicamente por el tema del estadio, después vinieron una serie de razones que me hicieron incursionar en otras áreas. Luego llegó el estallido social y la pandemia, y hubo que suspender el proyecto del estadio. Y ahora Mosa me pidió que lo retome”, indicó.

Mosa, por su lado, dejó claro por qué eligió a Mayne-Nicholls. “Así a vuelo de pájaro (necesitamos) 100 millones de dólares, que uno no los pilla a la vuelta de la esquina. Necesitamos una persona que vaya a tocar puertas, con cierta credibilidad, y por eso confiamos en Harold para levantar esa cifra”, dijo.

