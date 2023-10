Gustavo Quinteros y su renovación en Colo Colo: "No tengo apuro por hablar"

Gustavo Quinteros puede estar viviendo sus últimos meses en el estadio Monumental. El técnico termina su contrato con Colo Colo en diciembre y, por ahora, no hay luces de una renovación.

El entrenador no logró un buen nivel en Copa Libertadores y desde hace meses se habla que sólo siendo campeón se salvará. No obstante, esto no es algo que le preocupe y recién a fin de año piensa sentarse a conversarlo.

Gustavo Quinteros espera por su futuro en las próximas semanas

Este viernes Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa previo al duelo con Palestino. Ahí el técnico fue consultado por su renovación, señalando que no han existido contactos con la dirigencia del Cacique.

“Hoy estoy enfocado en cada partido, trabajando al 100 por ciento y muy contento en el club. No tengo apuro por hablar y la dirigencia tampoco”, recalcó el estratega.

En esa misma línea, Gustavo Quinteros enfatizó en que será noviembre o diciembre el momento en que definan si sigue o no. “Nos vamos a sentar en unos días más, no sé cuando, pero para continuar o para no, lo haremos”.

Pese al poco tiempo, para el técnico no hay razones para preocuparse. “Ninguna de las dos partes tenemos apuro, estamos bien de esta manera y se va a solucionar antes de fin de año”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana en el Campeonato Nacional. El domingo 8 de septiembre desde las 15:00 horas visita a Palestino.

¿Cuáles son los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros ha dirigido un total de 146 partidos en Colo Colo. En ellos ha cosechado 74 triunfos, 41 empates y 31 derrotas.